Brad Pitt e Angelina Jolie vogliono essere “legalmente single” anche se non hanno ancora

Il nuovo film di Tarantino con DiCaprio - Brad Pitt (e Luke Perry) : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt sono i protagonisti del nuovo film di Quentin Tarantino "C`era una volta a Hollywood" ("Once Upon a Time in Hollywood") che uscirà il 19 settembre 2019 e di cui oggi è stato rilasciato il teaser. Nel cast anche Luke Perry, alla sua ultima interpretazione: l`attore di Beverly Hills 90210 e Riverdale, è infatti mancato il 4 marzo 2019 a causa di un`ischemia cerebrovascolare dovuta, con ogni probabilità, all`ictus che ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - che vogliono essere il più presto possibile «legalmente single» : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiDella favola, ahinoi, non vorrebbero più saperne. Del colpo di fulmine sul set, dei viaggi in giro per il mondo, dei red carpet magici uno al fianco dell’altra, delle nozze segrete in Provenza e, persino, dell’isola a forma di cuore: Brad Pitt e Angelina Jolie vorebbero archiviare tutto il più velocemente possibile. A più di due anni dall’annuncio di ...

Once Upon a Time in Hollywood : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nel primo poster del film di Tarantino! : Once Upon a Time in Hollywood: in attesa del trailer ecco il primo poster del film! Mentre tutti aspettano di vedere online il trailer del film prodotto da Sony e Columbia Pictures, Leonardo DiCaprio pubblica su Twitter e Instagram il primo poster ufficiale di Once Upon a Time in Hollywood, attesissima pellicola di Quentin Tarantino con un cast di star ... Leggi tuttoOnce Upon a Time in Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nel primo poster ...

Once Upon a Time in Hollywood/ Foto - Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nel primo poster! : Once Upon a Time in Hollywood, arriva il primo poster del nuovo film di Quentin Tarantino: i due protagonisti Pitt-DiCaprio!

Brad Pitt detesta che Angelina Jolie porti i figli alle première : Brad Pitt , amante della privacy, detesterebbe l'abitudine dell'ex moglie Angelina Jolie a portare con sé ad ogni première i suoi figli minorenni, schierandoli davanti a stampa e paparazzi che hanno ...

Angelina Jolie e Brad Pitt stanchi di litigare cercano l euro accordo per risultare legalmente single : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stanchi di essere una coppia sposata separata, quindi starebbero elaborando un accordo che li dichiarerà ufficialmente single e non più legalmente sposati. Un insider ...

E Brad Pitt «riappare» a Parigi : la vita del divo da quando è diventato «discreto» : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiIl «ritorno» di Brad Pitt è per le strade di Parigi. L’attore 55enne, che non si vedeva in pubblico da un bel po’ – a eccezione delle foto «rubate» all’arrivo al party di compleanno della ex moglie Jennifer Aniston lo scorso mese, è volato in Francia per un mini viaggio «segreto». Il divo ha provato a passare inosservato, ma gli occhiali da sole e il ...

Brad Pitt si sente escluso dalla vita del figlio Maddox : Angelina Jolie ha passato gli ultimi cinque mesi a visitare un college dopo l'altro con il figlio Maddox, 17 anni, ma senza l'aiuto di Brad Pitt . L'attore si sarebbe sfogato con un caro amico a cui ...

Gwineth Paltrow racconta la rottura con Brad Pitt : "Ero a pezzi - rischiai di non vincere l'Oscar" : Sono trascorsi 20 anni dall'uscita del film "Shakespeare in Love", 20 anni dall'interpretazione che valse a Gwyneth Paltrow l'Oscar come migliore attrice. E 20 anni fa, la vita di Gwyneth era stata sconvolta da un'importante rottura, quella con il suo fidanzato dell'epoca, Brad Pitt. In una lunga intervista rilasciata a Variety in occasione dell'anniversario, l'attrice ha ricordato le difficoltà seguite alla fine della sua relazione, che ...

Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell insieme alla vedova del cantante scomparso : Un'esclusiva pubblicata su Variety riporta l'iniziativa che sta scuotendo tutti i fan del cantante scomparso: Brad Pitt produrrà un documentario su Chris Cornell. Addirittura i lavori per ricostruire la vita dell'ex leader dei Soundgarden sarebbero già in corso e vedono la vedova Vicky Cornell e il regista Peter Berg con la sua casa di produzione Film 45 al timone della realizzazione. Il regista, infatti, sarà proprio Berg. La conferma arriva ...