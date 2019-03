BMW i3s - Presa per un giorno Day 1 - VIDEO

quattroruote

(Di domenica 24 marzo 2019) Metti la spina, togli la spina. Occhio puntato sull'autonomia residua e bzzz. niente rumore. Per tutti, lauto elettrica è questa roba qua, oltre a essere un oggetto che inquina meno (forse). Ma cosa si prova realmente a guidarla?per unè un format che svela proprio questa curiosità. Persone normali, quindi no giornalisti e no addetti al settore, ma soprattutto a digiuno di esperienze elettriche, si cimentano al volante di una BMW i3s esternando le proprie sensazioni.Dalle due alle quattro ruote. Il primo protagonista è Federico, giornalista motociclista della rivista Due Ruote. Lui ama le moto vecchie, quindi potrebbe essere la persona più distante dal concetto di elettrico, però è di Genova, ragion per cui è anche molto sensibile alla pecunia. Qual è stata la sua reazione alla guida della BMW i3s? Scopritelo mentre si dirige allaeroporto, per andare a una delle tante ...

