Biathlon | quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo la Coppa del Mondo? Il

Biathlon - Coppa del Mondo : quanti soldi guadagnano le atlete? Quanto vale la Sfera di Cristallo? Che lotta tra Wierer e Vittozzi : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer stanno lottando per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon, le azzurre si trovano appaiate in testa alla classifica generale quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione cioè quelle in programma durante il fine settimana a Oslo. Si incomincia proprio oggi in terra norvegese con la sprint e le nostre portacolori saranno protagoniste di un vibrante testa a testa che risulterà determinante per la conquista ...