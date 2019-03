Biathlon | Mass start femminile Oslo oggi 24 marzo | orario d’inizio e come vederla in tv

Biathlon - Mass start maschile Oslo oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi 24 marzo giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 è in programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Lukas Hofer e Dominik Windisch, azzurri che rientrano tra i primi 25 della Coppa del Mondo generale. Hofer è reduce dal secondo posto nella sprint e dal sesto nella pursuit e punta ad un grande risultato per rimanere nella top-10 della ...

Biathlon - Mass start femminile Oslo 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 13.45 è in Programma la Mass start femminile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, azzurre che sono ai primi due posti della Coppa del Mondo generale e domani si giocheranno la vittoria. Di seguito il Programma completo della Mass start femminile di Oslo con ...

Biathlon - Mass start maschile Oslo 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 16.30 è in Programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Lukas Hofer e Dominik Windisch, azzurri che rientrano tra i primi 25 della Coppa del Mondo generale. Di seguito il Programma completo della Mass start maschile di Oslo con l’orario e la startlist. ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la mass start : “sarà molto interessante” : Biathlon, Wierer: “Felice per la coppetta: in pista è stata dura, ho fatto due giri da sola contro vento” Le dichiarazioni di Dorothea Wierer dopo la pursuit di Oslo. “Sono contenta di essere riuscita a conquistare la seconda coppa di specialità della mia carriera. Oggi è stata dura in pista, anche perché nel quarto e nel quinto giro mi sono trovata da sola contro vento e non è stato facilissimo. Comunque non sapevo se ...

Biathlon - la Wierer tinge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Alla finanziera altoatesina sono giunte pochi minuti dopo la fine della gara le congratulazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Economia e ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle mass start 60 due successi per la Francia. Tre azzurri nei venti : Si è chiusa oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due mass start a 60 odierne successi per il francese Aristide Begue Dale al maschile e per la transalpina Caroline Colombo al femminile. In chiave azzurra si registrano tre piazzamenti tra i venti: 19° Daniele Cappellari tra gli uomini e 14ma Irene Lardschneider e 18ma Samuela Comola tra le donne. Nella 15 km mass start 60 maschile vince il transalpino ...

Mondiali Biathlon : Windisch oro nella mass start maschile : Come a Canmore nel 2016 in Coppa del Mondo, lo scenario è quello: Wierer e Windisch, rispettivamente da Rasun di Sopra e Rasun di Sotto, di fatto lo stesso comune nella valle di Anterselva, la casa ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle delle mass start. Wierer e Windisch da favola - Vittozzi raddrizza la gara : Scolpite la giornata odierna nel libro della storia del Biathlon italiano: Dominik Windisch e Dorothea Wierer fanno risuonare l’inno di Mameli ai Mondiali nelle due mass start che chiudono la rassegna. Voti altissimi per tutti gli azzurri in gara oggi, andiamo a scoprire le ultime pagelle della kermesse iridata. LE pagelle delle mass START DEI Mondiali DI Biathlon Dominik Windisch, 10: un rimonta epica in condizioni da tregenda, quasi ...

Mondiali di Biathlon – Windisch su di giri dopo l’oro nella mass start : “comincio a credere al destino” : Le prime parole di Dominik Windisch dopo l’oro nella mass start ai Mondiali di biathlon 2019 “Sensazione fantastica, sono contento per la Nazione soprattutto perché ha vinto anche Dorothea e lei lo ha meritato perché ha fatto bene durante tutta la stagione. Questo Mondiale è non era andato comunque male per l’Italia, perché erano arrivate già tre medaglie e potevamo tornare a casa contenti, ma ovviamente finire così è ...

Mondiali di Biathlon - Oro di Dorothea Wierer e Wilfried Pallhuber nella mass start | FOTO : ...

Mondiali di Biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

L'Italia del Biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...

Biathlon - storico oro di Dorothea Wierer nella mass start : 'Dedico la vittoria alle mie compagne' : Era il finale che Dorothea meritava per la stagione della consacrazione che le ha già regalato l'oro e la vedrà in lotta per la Coppa del mondo fino all'ultima gara: da giovedì 21 marzo, con la ...

L'Italia del Biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...