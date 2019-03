Biathlon | Dorothea Wierer nella storia | le 28enne di Brunico vince la Coppa del Mondo

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di Biathlon : Dorothea Wierer è la prima atleta italiana che vince la Coppa del Mondo di Biathlon ed è solo la terza, uomini compresi, capace di conquistare nello stesso anno il titolo della Coppa del Mondo e un oro ai Mondiali. Alla Wierer è bastato un dodicesimo posto, nell'ultima gara della stagione, per diventare campionessa.Continua a leggere

Biathlon - Dorothea Wierer : “Quando ero bambina non pensavo di poter vincere la Coppa del Mondo. Sono troppo felice” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di Biathlon, prima italiana a riuscire nell’impresa. Si fa ancora fatica a crederci perché si tratta di un numero leggendario, di un gesto sportivo fuori dall’ordinario, del coronamento di un sogno durante tutto l’anno e che oggi si è concretizzato sulle nevi di Oslo. L’altoatesina ha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo al termine di una stagione da assoluta ...

Dorothea Wierer euforica dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon : “ho realizzato il sogno che avevo da bambina” : Dorothea Wierer firma l’impresa: è la prima azzurra della storia a vincere la Coppa del Mondo di Biathlon. L’atleta italiana al settimo cielo dopo il successo Le dichiarazioni di Dorothea Wierer dopo aver vinto la Coppa del Mondo di Biathlon, prima atleta italiana a riuscirci nella storia. “Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto la Coppa del Mondo. Sono molta orgogliosa di quello che ho fatto ...

Biathlon - Dorothea Wierer trionfa in Coppa del Mondo : Storica affermazione per l'Italia. Dorothea Wierer nella storia. Già oro mondiale, la 28enne di Brunico si aggiudica anche la Coppa del Mondo generale dopo aver vinto quella della specialità inseguimento. L'azzurra conquista il trofeo con il 12° posto nella mass start di Holmenkollen, in Norvegia, gara conclusiva della stagione. Le ...

Dorothea Wierer nella storia. E’ la nuova campionessa del mondo di Biathlon : Dorothea Wierer nella storia. E’ la nuova campionessa del mondo di biathlon Giornata d’oro per l’Italia sportiva. Nel biathlon la ventottenne trentina Dorothea Wierer è riuscita a conquistare il tetto del mondo, la prima volta per un’italiana in questo sport, sia al maschile che al femminile. Ad Oslo le è bastato un dodicesimo posto per conquistare il gradino più alto del podio, davanti all’altra italiana ...

Biathlon - quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo la Coppa del Mondo? Il montepremi : cifra a cinque zeri : Dorothea Wierer è entrata nella leggenda dello sport italiano, oggi l’altoatesina ha scritto una pagina di storia davvero indelebile e ha conquistato la Coppa del Mondo generale di Biathlon: si tratta di una vera e propria impresa, l’azzurra ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo in quel di Oslo diventando così la prima atleta italiana capace di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della massima competizione ...

Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon - seconda Lisa Vittozzi : è trionfo azzurro : Dorothea Wierer è la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo di biathlon. Per farlo le è bastato il dodicesimo posto nella Mass Start di Oslo Holmenkollen. La storia dell’Italia la scrive anche Lisa Vittozzi, undicesima in gara e seconda nella generale. Mai due italiane erano arrivate a tanto. Terzo posto nella classifica generale per la slovac...

Biathlon - Dorothea Wierer nella storia : sua la coppa del mondo : OSLO - Dorothea Wierer trionfa nella coppa del mondo di Biathlon ed entra nella storia. La 28enne di Brunico diventa la prima azzurra a vincere la sfera di cristallo in questa disciplina. La Wierer realizza l'impresa chiudendo al dodicesimo posto ...

Dorothea Wierer REGINA DI CRISTALLO! Momenti di gloria : vinta la Coppa del Mondo di Biathlon! : In appena sette giorni Dorothea Wierer è entrata di diritto nell’empireo delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi. Prima la medaglia d’oro ai Mondiali di Oestersund nella mass start, oggi il trionfo nella Coppa del Mondo generale di biathlon. E così la principessa dagli occhi di ghiaccio è diventata REGINA. Un trionfo atteso e sospirato, maturato al termine di quattro mesi interminabili. Una lunga cavalcata iniziata in ...