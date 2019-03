Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | Johannes Boe completa il Grande Slam | trionfo nella mass

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019)Boe hato la stagione da favola e ha vinto anche lastart di Oslo, gara conclusiva delladeldi. Il fuoriclasse norvegese si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così messo a segno il 16° successo stagionale (record assoluto), alzando al cielo anche la Sfera di Cristallo di specialità e chiudendo con il mitologicovisto che ha portato a casa ladelgenerale e tutte quelle di specialità (in passato ci erano riusciti solo i francesi Martin Fourcade e Raphael Poirée). Apoteosi del fenomeno che oggi non ha conosciuto rivali: 0 al poligono con una rapidità allucinante e dominio assoluto visto che ha tagliato il traguardo col tempo di 37:25.6 fermandosi anche per prendere la bandiera e indossare l’elmo da Vichingo in modo da festeggiare al meglio.Il 25enne ha avuto la meglio sul tedesco Arnd Peiffer, ...

Eurosport_IT : FANTASTICA DOROTHEA WIERER, LA CAMPIONESSA SEI TU! ???????? La Coppa del Mondo di biathlon arriva per la prima volta i… - Fisiofficial : È STORIA! DOROTHEA #WIERER @wonderDorofan VINCE LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO PER L'ITALI… - SkySport : ? #UltimOra biathlon ?? Dorothea #Wierer vince la Coppa del Mondo ???? È la prima italiana a compiere l'impresa… -