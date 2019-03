Biathlon | anche il Premier Giuseppe Conte esalta la Wierer | “straordinario traguardo”

Biathlon - Lukas Hofer : “Sono soddisfatto della gara. La pista mi piace e ci proverò anche domani” : Lukas Hofer ha chiuso al secondo posto la sprint di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon. Queste le dichiarazioni dell’azzurro: “Sicuramente sono soddisfatto della gara, sono riuscito a fare un poligono come so farlo, come ho dimostrato in allenamento ma anche nel corso della stagione, solo che non ci sono riuscito negli appuntamenti più importanti. Ma ben venga se riesco a chiudere la stagione come l’anno scorso, ...

Biathlon - ai mondiali trionfa anche Windisch : Non è mai salito sul podio in Coppa del mondo, qui ha vinto addirittura la medaglia d'oro, chiudendo con 22'8 sul francese Antoni Guigonnat, che sembrava fuori gara dopo gli errori al primo poligono ...

Biathlon : anche Windish oro mondiale : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Dopo l'oro di Dorothea Wierer, arriva un altro oro per il Biathlon azzurro ai Mondiali in corso a Oestersund, in Svezia: a conquistarlo è stato Dominik Windisch, sempre nella ...

Biathlon - Mondiali : pazzesco anche Windisch - che oro : Per il bronzo nella Sprint ai Giochi di PyeongChang 2018, 3 le medaglie in totale, è l'apoteosi dopo una delle gare più folli del Biathlon, sport che si conferma imprevedibile. Il ragazzo che è ...

Mondiali Biathlon - anche Windisch d'oro : 17.19 Dopo l'oro di Dorothea Wierer, arriva un altro titolo mondiale per il biathlon azzurro ai Mondiali in corso a Oestersund, in Svezia: a conquistarlo è stato Dominik Windisch, sempre nella mass start. Il 29enne di Brunico (come la Wierer) corona una giornata storica per il biathlon italiano. Ha trionfato in 40'54"1 davanti al francese Antonin Guigonnat (a 22"8) e all'austriaco Julian Eberhard (a 23"4). L'altro azzurro Lukas Hofer 17°. ...

Sci nordico - Mondiali di Biathlon : pazzesco anche Windisch - che oro : Per il bronzo nella Sprint ai Giochi di PyeongChang 2018, 3 le medaglie in totale, è l'apoteosi dopo una delle gare più folli del biathlon, sport che si conferma imprevedibile. Il ragazzo che è ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe vince anche la graduatoria dell’individuale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Mondiali Biathlon 2019 – Festa azzurra ad Oestersund : storico argento di Vittozzi nella 15km - sua anche la Coppa del Mondo di specialità : argento storico per Lisa Vittozzi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund 2019: l’azzurra si aggiudica anche la classifica di specialità di Coppa del Mondo Lisa Vittozzi straordinaria oggi ai Mondiali di Biathlon di Oestersund. L’atleta italiana ha conquistato uno storico argento nella 15km individuale della rassegna iridata, diventando la prima italiana nella storia a conquistare una medaglia in questa disciplina. Lisa Vittozzi ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : domani l’individuale femminile assegna anche la Coppa di specialità : Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la 15 km individuale femminile che domani, martedì 12 marzo, alle ore 15.30, ai Mondiali di Biathlon di Oestersund assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer. Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa ...

Mondiali di Biathlon - inaugurato il punto di ritrovo ‘Antholz House’ : presenti anche gli azzurri : Gli azzurri all’inaugurazione di “Antholz House”, punto di ritrovo dei Mondiali di Oestersund La squadra italiana al gran completo ha partecipato all’inaugurazione di “Antholz House” di Oestersund, l’accogliente struttura predisposta dal Comitato Organizzatore dei Mondiali 2020 che si terranno proprio nella località altoatesina dal 12 al 23 febbraio prossimo. Un’ampia area situata nella zona ...

Biathlon - Lukas Hofer : “Devo sfruttare le occasioni e lottare con i migliori. Ai Mondiali serve anche fortuna” : A 9 anni dalla sua prima partecipazione iridata (Staffetta mista Khanty Mansiysk 2010), Lukas Hofer è pronto e motivato per il via dei Campionati Mondiali di Oestersund, appuntamento principale degli azzurri del Biathlon. Il Carabiniere nativo di San Lorenzo di Sebato è riuscito a salire sul podio in questa stagione nell’inseguimento di Oberhof ed ha tutte le carte per potersi giocare le medaglie con i migliori della disciplina. Come hai ...

Biathlon - i Mondiali 2019 assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo! Il regolamento : Si dice sempre che ai Mondiali contino soltanto le medaglie, ma nel Biathlon questa regola vale fino ad un certo punto: il peso specifico di un podio o addirittura di un titolo iridato restano intatti, ma le gare che dal 7 al 17 marzo andranno in scena ad Oestersund, in Svezia, assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo. Si inizierà giovedì 7 con la staffetta mista, poi venerdì 8 e sabato 9 si disputeranno le due sprint con le ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano anche la Coppa del Mondo : Giorno di convocazioni ufficiali in casa Italia in vista di quel che sarà tra poco, ad Östersund (Svezia), dal 7 al 17 marzo. Sulle nevi svedese sci stretti, fucili, forza nelle gambe e precisione saranno necessari per ambire al massimo possibile nella rassegna iridata del Biathlon. La competizione avrà una valenza anche per l’attuale Coppa del Mondo e pertanto potrà assegnare punti importanti nella sfida per la classifica generale nel ...