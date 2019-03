Bernardeschi | “Kean ha tanta voglia di imparare La 10? Onorato | ma…”

juvedipendenza

(Di domenica 24 marzo 2019)– Ieri sera Federicoha indossato la maglia numero 10 della Nazionale. Numero certamente importante. Al termine della prima vittoria nelle qualificazioni a Euro 2020, il centrocampista della Juventus ha analizzato il successo, con qualche considerazione sul primo gol di Kean e sulla numero 10. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta di … More

Vivo_Azzurro : #Nazionale?? 60'| #Kean si invola sulla fascia destra, perfettamente cercato da #Barella...peccato per l'imprecisio… - SimoneRovera : Notes #Italie ???? Donnarumma 5 Piccini 5 Bonucci 5.5 Chiellini 6 Biraghi 5 Verratti 6 Jorginho 5 Barella 6 Bernarde… - juventusfcen : ?? STARTING XI | Our ???? line-up for #GenoaJuve ?? ?? SUBS | Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Spinazzola, Matuidi, Ni… -