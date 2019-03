Basket | 23^ giornata Serie A 2019 | Milano perde contro Cremona | Olimpia in crisi Venezia

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) La 23adellaA diconferma ladell’. Quarto ko consecutivo per la squadra di Simone Pianigiani tra coppa e campionato. Questa voltaè stata sconfitta ada una straordinaria Vanoli, che sale al terzo posto in classifica dopo la vittoria per 76-72 grazie ai 24 punti di Andrew Crawford, decisivo nel finale anche con la tripla del +6.ha fatto riposare sia James sia Nedovic e non sono bastati i 21 punti di Kaleb Tarczewski, che ha comunque chiuso con 3/10 dalla lunetta.La Reyersfrutta immediatamente il ko die si avvicina ancora in classifica a -2 dall’, che comunque ha il vantaggio nello sdiretto. Nel secondo big match dellasi è imposta 76-65la Sidigas Avellino grazie ad una strepitosa prestazione di Mitchell Watt, che ha sfiorato la doppia doppia con 27 ...

