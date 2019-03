Basilicata | urne aperte per scegliere il nuovo presidente della regione

Basilicata al voto - urne aperte dalle 7 alle 23. Altro test per il governo : Meno di 600 mila i lucani alle urne questa domenica per il rinnovo del Consiglio regionale, dove da 24 anni domina il centrosinistra. d alle 24 la maratona del TgLa7 condotta da Enrico Mentana

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...