Basilicata - lo spoglio in diretta : affluenza al 53 - 58%. Favorito il centrodestra : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Basilicata : chiusi seggi - al via spoglio : POTENZA, 24 MAR - Hanno chiuso alle ore 23 i seggi elettorali per le elezioni regionali in Basilicata. Sono stati 573.970 gli elettori chiamati oggi al voto in 681 sezioni, dalle ore 7 di stamane. Ora ...

Basilicata - lo spoglio in diretta : favorito il centrodestra. Bardi : cauto ottimismo : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Basilicata - lo spoglio in diretta : favorito il centrodestra. Bardi : cauto ottimismo : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 19 si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi, secondo i dati comunicati sul sito del...

Basilicata : chiusi seggi - al via spoglio : ANSA, - POTENZA, 24 MAR - Hanno chiuso alle ore 23 i seggi elettorali per le elezioni regionali in Basilicata. Sono stati 573.970 gli elettori chiamati oggi al voto in 681 sezioni, dalle ore 7 di ...

Elezioni Regionali Basilicata : lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni Basilicata 2019. Risultati - proiezioni - spoglio - affluenza : la diretta : Chiudono alle 23 le urne per le Elezioni regionali 2019 in Basilicata . In corsa il generale Vito Bardi per il centrodestra, il 'farmacista di strada' Carlo Trerotola per il centrosinistra, l'...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana - speciali Rai e Sky Tg24 : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...