Basilicata | le elezioni regionali in diretta Vince il centrodestra Bardi | «Momento

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S : Dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra ha conquistato dopo 24 anni la Regione Basilicata , ex roccaforte rossa. A due terzi delle sezioni scrutinate il risultato è orami consolidato con il ...

Elezioni Basilicata - Bardi - centrodestra - sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola - centrosinistra - al 33 - M5s sotto il 20 : CRONACA ORA PER ORA, ultimo aggiornamento alle ore 3.07, 3.07 - Sesta proiezione Noto sulle liste: si riduce il margine tra M5s e Lega La sesta proiezione di Noto per la Rai assegna il 19,5% delle ...

Elezioni Basilicata - Bardi : ‘La vittoria è un momento importante per quadro politico nazionale’. Mattia (5s) : ‘Risultati positivi’ : Un “momento importante per il quadro politico nazionale” lo chiama Vito Bardi nella notte che lo incorona come il primo governatore di centrodestra in Basilicata dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il generale della Guardia di finanza in pensione, scelto da Silvio Berlusconi come candidato della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia, spiega la netta affermazione con oltre il 42% delle preferenze come la necessità di ...

Elezioni Basilicata - Bardi (centrodestra) sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola (centrosinistra) al 33 - M5s sotto il 20 : La Basilicata torna al centrodestra dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: il generale della Guardia di Finanza – stando alle proiezioni di Noto per la Rai – ha raccolto il 42,1% delle preferenze. “La regione è pronta per il cambiamento. Abbiamo scritto la storia”, sono state le prime parole del neo ...

Elezioni Basilicata : Destra vincente e crollo M5s - atto terzo : E tre. Il centroDestra vince anche il terzo test elettorale dell'era del governo gialloverde. Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata: terra dove il centroDestra non ha mai conquistato l'amministrazione regionale. Finora. Vince il candidato di Forza Italia, l'ex generale della guardia di finanza Vito Bardi, sostenuto da cinque liste ma soprattutto dal carisma di Matteo Salvini, nelle ultime due settimane praticamente sempre presente in ...

