Basilicata | in 500mila alle urne per la Regione | alle 12 affluenza del 13 | 31%

tgcom24.mediaset

(Di domenica 24 marzo 2019)aperte d23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario. Bardi per il centrodestra, Trerotola per il centrosinistra, Mattia per il M5s e Tramutoli per la Lista civica

MediasetTgcom24 : Urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario - TAouirika : RT @MediasetTgcom24: Urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario -