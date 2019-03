Basilicata | elezioni regionali | seggi aperti dalle 07 | 00 Si vota fino alle 23 | 00

Elezioni Basilicata - si vota dalle 7 : 05.30 Apriranno tra poco più di un'ora le urne in Basilicata, dove oggi si vota, dalle 7 all 23, per le Elezioni regionali. I cittadini chiamati alle urne sono circa 574mila. Quattro i candidati presidente: Vito Bardi (centrodestra), Antonio Mattia (M5S), Carlo Trerotola (centrosinistra), Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).

Basilicata - elezioni regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

Elezioni Basilicata 2019 - il vademecum : quando si vota - come e cosa serve : Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2019 in Basilicata , dove si decide il governatore e si rinnovano giunta e consiglio regionale. Una sfida che ha una valenza anche nazionale , come è ...

Come si vota Elezioni Basilicata 2019/ Video - Regionali : scheda - preferenze e liste : Come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2019: Video e scheda elettorale, i candidati e le liste per il voto lucano. Non è ammesso il voto disgiunto

Elezioni regionali in Basilicata : il 24 marzo 573mila elettori al voto - Sky tg24 - : Urne aperte dalle 7 alle 23 in 681 sezioni. Spoglio subito dopo, niente ballottaggio. Attesi 291.938 donne e 282.032 uomini. In 4 si sfidano per la carica di governatore. Da scegliere anche i 20 ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 : data - liste e candidati. I profili politici : Elezioni regionali Basilicata 2019: data, liste e candidati. I profili politic Dopo le Elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna e prima delle europee domenica 24 marzo è il turno della Regione Basilicata. Dopo le dimissioni, seguite all’arresto, dell’ex presidente in carica Marcello Pittella la regione torna al voto. 14 liste, 4 candidati alla presidenza per contendersi la guida politica della Regione. Per il centrodestra sarà ...

Elezioni Basilicata 2019 - liste e candidati. Il voto del 24 marzo : Una poltrona per quattro alle Elezioni regionali Basilicata 2019. Tanti, infatti, sono gli aspiranti governatori che - dopo un lungo balletto sulle date possibili - si sfideranno domenica 24 marzo . ...

NUOVA EDIZIONE PUGLIA E MATERA DI CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Il 26 marzo in edicola con uno speciale sulle elezioni regionali della Basilicata : Nelle nuove pagine, più notizie e un maggiore coinvolgimento delle firme del CORRIERE della Sera , con più spazio anche a economia, cultura, spettacolo e agli approfondimenti, con i dossier dedicati ...

Elezioni Basilicata - Carlo Trerotola smentisce la bufala : “Tessera MSI non è mia” : La storia della 'simpatia' di Carlo Trerotola per la destra di Almirante è stata rilanciata dal 'Secolo d'Italia', che pubblica l'immagine di una tessera del MSI con il nome del candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Treretola: "Quella tessera è un fake, un falso, come è falso che Carlo Trerotola sia mai stato iscritto al Msi"Continua a leggere

Elezioni Basilicata - Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi : “Centrodestra può farcela” : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.Continua a leggere

Elezioni in Basilicata - Nicola Morra (M5S) : “Ci sono 5 ‘impresentabili’ nelle liste” : Nicola Morra (M5S), presidente della Commissione Antimafia, ha fatto i nomi dei 5 impresentabili: si tratta di Sergio Claudio Cantiani, Vincenzo Clemente, Massimo Maria Molinari, Paolo Galante e Rocco Sarli.Continua a leggere

Elezioni Basilicata - nella sfida tra Lega e 5 stelle il Pd può tenere la Regione : Oltre mezzo milione di italiani sono attesi alle urne domenica 24 marzo. Alle Elezioni regionali della Basilicata la sfida è...