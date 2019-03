Basilicata alle urne | ultimo test prima delle Europee Affluenza alle 19 al 39 73% Alle

Basilicata al voto - centrodestra sente vicina la vittoria : alle 19 affluenza al 38 - 36% : Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta ...

Voto Basilicata - aperti i seggi : 573mila alle urne fino alle 23 : seggi aperti in tutta la Basilicata dove oggi fino alle alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata. Lo scrutinio ...

Elezioni Regionali in Basilicata - alle 19 affluenza al 39 - 73% : E' del 39,73% l'affluenza alle ore 19 per le Elezioni Regionali in Basilicata. In base ai dati diffusi dal Viminale, ha votato il 39,24% degli aventi diritto nella provincia di Potenza, il 40,82% ...

Regionali Basilicata - affluenza alle 19 al 39 - 73%<br>Salvini viola ancora il silenzio elettorale : Elezioni Regionali in Basilicata: L’affluenza alle 19 si è attestata al 39,73% secondo i dati diffusi dal Viminale. Il 39,24% degli aventi diritto è andato al voto nella provincia di Potenza, il 40,82% in quella di Matera. alle 12 aveva votato il 13,3% degli elettori per un’affluenza più elevata nella provincia di Potenza (13,4%) rispetto a quella Matera (13%).Le urne resteranno aperte fino alle 23, quindi gli exit poll e ...

Regionali Basilicata - affluenza alle 19 in crescita al 38%. Gli esperti : perché sarà decisiva : alle Regionali in Basilicata continua a crescere l'affluenza rispetto al voto del 2013. alle 19 il dato si attesta al 38,36%, secondo quanto comunicato sul sito del Viminale per 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto a quello della stessa ora delle precedenti consultazioni

Elezioni in Basilicata - centrodestra sente vicina la vittoria : alle 19 affluenza al 38 - 36% : Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le Elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato...

Basilicata - alle 19 affluenza al 38 - 36% : 19.30 Si è attestata al 38,36% l'affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Dato in netta crescita rispetto a quello della stessa ora delle precedenti consultazioni del novembre 2013 (24,4%) Ma in quell'occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Oggi invece, le urne si chiuderanno definitivamente alle 23.

Basilicata al voto : alle 12 affluenza al 13 - 31% : Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23 in Basilicata per 574mila elettori. alle 12 ha votato il 13,3% contro il 5,7% del 2013 ma l'affluenza è in crescita. In campo gli aspiranti candidati alla poltrone ...

In Basilicata seggi aperti fino alle 23 per le regionali. Alle 12 affluenza del 13 - 31% : Al voto da stamattina Alle 7 e fino a stasera Alle 23 i 574mila elettori lucani. che devono eleggere il nuovo governatore della Basilicata e 20 consiglieri regionali. piccoli numeri ma una prova ...

Regionali Basilicata - Paolo Becchi : 'Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee...' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Regionali Basilicata - Paolo Becchi : "Vince di sicuro solo Matteo Salvini. E ora alle Europee..." : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

In Basilicata seggi aperti fino alle 23 per le regionali : Al voto da stamattina alle 7 e fino a stasera alle 23 i 574mila elettori lucani. che devono eleggere il nuovo governatore della Basilicata e 20 consiglieri regionali. piccoli numeri ma una prova ...

Basilicata - alle 12 registrata affluenza del 13 - 31% : Il dato è arrivato dal Ministero dell'Interno. A mezzogiorno, l' affluenza per le elezioni regionali nelle sezioni dei 131 Comuni, in Basilicata, è del 13,31% degli aventi diritto, con il 13,42% nei ...

Basilicata - in 500mila alle urne per la Regione : alle 12 affluenza del 13 - 31% : urne aperte dalle 7 alle 23, niente ballottaggio: vince chi prende un voto in più dell'avversario. Bardi per il centrodestra, Trerotola per il centrosinistra, Mattia per il M5s e Tramutoli per la Lista civica