Barella-Kean | l' Italia dei giovani c' è | si arrende la Finlandia

Italia - le parole di Kean - Barella e Quagliarella al termine del match vinto contro la Finlandia : Al termine del match vinto contro la Finlandia, i calciatori azzurri Kean, Barella e Quagliarella hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai. Nel dettaglio l’attaccante della Juventus ha detto: “Essere entrato nella storia azzurra è un motivo in più per continuare a lavorare. Ci sono tanti traguardi davanti a me e ho l’obiettivo di raggiungerli. Volevo dimostrare di meritare la chance che mi ha dato ...

L'Italia vince 2-0 contro la Finlandia : decidono le reti di Barella e Kean : L'Italia di Roberto Mancini, alla Dacia Arena di Udine, vince e convince contro la ben organizzata Finlandia e parte con il piede giusto per le qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri hanno regolato con un secco 2-0 i finnici con le reti di Niccolò Barella, realizzato nel primo tempo, e del giovanissimo Moise Kean, realizzata nella ripresa: entrambi alla prima gioia con la maglia della nazionale. L'Italia non stecca così all'esordio ma ...

VIDEO Italia-Finlandia 2-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Barella e Kean fanno volare gli azzurri : L’Italia parte bene nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Highlights Italia-Finlandia 2-0 IL GOL DEL VANTAGGIO SIGLATO DA Barella #Italy ...

Un’Italia bruttina batte 2-0 la Finlandia (Barella e Kean) : L’Italia di Mancini ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione a Euro 2020. Gol di Barella – tiro deviato – dopo sette minuti e poi raddoppio di Kean che è stato schierato titolare da Mancini nonostante gli appena 98 minuti in Serie A. Di fatto, una bocciatura per quasi tutti gli attaccanti italiani. Il 19enne della Juventus ha giocato una buona partita e ha segnato su assist di Immobile: è il secondo ...