Barella | il ricovero della moglie ed il forfait sfiorato contro la Finlandia | il curioso

(Di domenica 24 marzo 2019) Nicolòed il retroscena dietro il gol segnatola: ladel centrocampista svela la curiosa coincidenza Il gol in azzurro di Nicolò, all’inizio del primo tempola, ha un retroscena particolare. Ladel calciatore del Cagliari eNazionale lo ha svelato tra le sue storie Instagram. Federica Schievenin, in attesasecondogenita del centrocampista, postando il videorete del marito, ha scritto: “pensare che stamattina (ieri mattina, ndr) ti ho chiamato per dirti che ero ricoverata da ieri notte alle 2 perché L. aveva fretta di uscire… e tu tutto preoccupato stavi decidendo cosa fare…”., ad allarme rientrato, ha deciso di rimanere in ritiro e di disputare il match al fianco dei suoi compagni, aprendo al 7° del primo tempo il valzer dei gol e rendendo orgogliosa Federica. Ecco la storia ...

