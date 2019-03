Barbara D’Urso lancia il promo del Grande Fratello | la novità VIDEO

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria Antonietta : “Io ci sono” : Pomeriggio 5, il racconto di Maria Antonietta commuove Barbara d’Urso Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 22 marzo 2019. È successo durante la prima parte del programma, quella dedicata alla cronaca. L’argomento è uno di quelli che più di tutti coinvolge la conduttrice, ovvero la violenza sulle donne. La battaglia […] L'articolo Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria ...

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria Antonietta : Pomeriggio 5: Barbara D’Urso piange dopo il racconto choc di Maria Antonietta La puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 22 marzo è iniziata, come di consueto, con la cronaca. Ospite in collegamento telefonico dal letto d’ospedale, Maria Antonietta Rositani ha raccontato la sua esperienza di orrore e violenza ad opera dell’ex, Ciro Russo, evaso dai domiciliari per mettere in atto il suo piano contro di lei. La conduttrice è riuscita ...

Domenica Live : Barbara D’Urso non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...

Paola Caruso al ‘Live’ di Barbara D’Urso fa un appello in lacrime al papà di suo figlio. Lui le risponde così…Leggi le sue parole : Paola Caruso a due settimane dal parto torna in tv a “Live – Non è la D’Urso”, ospite della seconda puntata dello show in prima serata di Barbara D’Urso, in onda su Canale 5.... L'articolo Paola Caruso al ‘Live’ di Barbara D’Urso fa un appello in lacrime al papà di suo figlio. Lui le risponde così…Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Barbara D’Urso attaccata da Wanna Marchi e figlia? “Teso un agguato” : Barbara D’Urso: la confessione di Stefania Nobile e Wanna Marchi dopo Live Nella seconda puntata di Live Non è la D’Urso è andato in onda un vero e proprio Wanna Marchi e Stefania Nobile show. Madre e figlia, che hanno scontato in carcere nove anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, si sono rese da subito protagoniste di uno scontro molto acceso con gli altri ...

Live Non è la D’Urso - ascolti al 14% : Rai1 supera Barbara D’Urso : ascolti Live Non è la D’Urso: Rai1 batte Barbara D’Urso che crolla al 14% Dopo l’esordio vincente registrato la scorsa settimana con 2.796.000 telespettatori e il 17,13% di share, gli ascolti di Live Non è la D’Urso della seconda puntata sono scesi al 13,95% di share, pari a 2.331.000 telespettatori, con un aumento di share al 17% nel segmento Buonanotte Live della durata di otto minuti. Crollo di ascolti evidente, ma un ...

Emanuele Berardi : chi è il figlio di Barbara D’Urso e vita privata : Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5. Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte La prima ...

Barbara D’Urso senza parole a Live : parla la figlia di Wanna Marchi : Barbara d’Urso a Live: Stefania Nobile fa una clamorosa confessione Barbara d’Urso ha da poco finito di intervistare le discutissime Wanna Marchi e Stefania Nobile a Live Non è la d’Urso. E in questa circostanza le due hanno ovviamente parlato del periodo in cui sono state in carcere per aver truffato decine e decine di persone, vendendo loro in Tv un sale “miracoloso” per scacciare il malocchio. Ma non è finita qua ...

‘Live non è la D’Urso’ - Barbara “scippa” Alessia Macari alla Venier e lancia una frecciatina : «A noi piace» : Domenica scorsa era ospite a Domenica Live con il fidanzato Oliver Kragl, questa sera Alessia Macari è parte dello staf della seconda puntata di ‘Live non è la D’Urso’ che abbiamo seguito su Leggo.it. Barbara D’Urso “scippa”, si far dire, Alessia a Mara Venier e lancia una frecciatina: «a noi Alessia Macari piace». Un’espressione che non è passata inosservata. Ma andiamo con ordine. La vincitrice del ...

Barbara D’Urso : “Lory abituata a uomini di quell’età”. Del Santo risponde : Barbara d’Urso stuzzica Lory Del Santo a Pomeriggio 5: “abituata a uomini di quell’età”. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Barbara d’Urso stuzzica, Lory Del Santo risponde col sorriso. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 è stata mandata in onda una clip sul figlio ventenne di Rocco Siffredi, Leonardo, che recentemente ha iniziato […] L'articolo Barbara d’Urso: ...

Barbara D’Urso : Wanna Marchi e gli ospiti di Live Non è la D’Urso : Barbara D’Urso annuncia: Wanna Marchi e figlia a Live Non è la D’Urso La seconda puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda domani sera, mercoledì 20 marzo, come sempre alle 21:20 circa su Canale 5. Il nuovo programma in prima serata di Barbara D’Urso è partito la scorsa settimana con il botto, come sottolineato da Mediaset guadagnando da subito il 17,14% di share. Dopo Fabrizio Corona, a Live Non è la D’Urso ...

Barbara D’Urso mette in guardia Lucia Bramieri dal suo fidanzato : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha ricevuto una mail che potrebbe mettere in crisi la storia d’amore tra Lucia Bramieri ed il fidanzato Gianluca Mastelli, una telespettatrice della trasmissione, ha voluto far recapitare alla Bramieri anche gli screenshot e gli audio vocali del suo fidanzato (l’ultimo messaggio risale all’8 marzo) ad un’altra donna: “La mia migliore amica è uscita a cena con ...

