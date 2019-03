Australia | milionario cerca assistente che lo accompagni nei viaggi | stipendio da 52 mila

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Matthew Lepre offre quello che può definirsi un lavoro da sogno. L'uomo è un imprenditoreno di 26 anni che nel 2018 ha guadagnato circa 75euro al mese. Adesso è alla ridi unche lonei suoie che riceverà unodi circa 52.000 dollari. Matthew ha dovuto usare il Daily Mail per far conoscere il suo annuncio di lavoro. L'imprenditore lo scorso anno ha passato le sue giornate in giro per il Giappone, Dubai e le Hawaii....

RadioVivafm : Una offerta di lavoro piuttosto singolare e che arriva dall’Australia. Il giovane milionario Matthew Lepre sta cerc… -