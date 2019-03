Atletica | Cactus Cup 2019 | nel disco femminile vince Daisy Osakue L’azzurra sfiora

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) LaCup sorride a, che a Kingsville, in Texas, si è imposta nel lancio del: la 23 azzurra delle Fiamme Gialle ha centrato la misura di 58.52, riuscendo anche in un ultimo lancio, a successo acquisito, di appena 80 centimetri più corto, ovvero di 57.72.Gara vinta dall’azzurra per manifesta superiorità: seconda Diamond Thomas con 45.98, terza Alexandra Hurst con 42.71. All’azzurra manca solo la ciliegina sulla torta, ovvero riuscire nuovamente, come fatto soltanto la scorsa settimana, a scavalcare la fettuccia dei 60 metri (con 60.04 è la seconda italiana all-time).In un altro meeting statunitense, per la precisione a Tallahassee, in Florida, nel lancio del martelloNadia Maffo ha fatto segnare 60.50. La friulana è giunta terza con quella che è la quarta misura in ...