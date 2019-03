Assegno nucleo familiare | cambia modalità | dal 1° aprile solo online le richieste

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) L’per ilè la prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti del settore non agricolo. Una importante novità per i lavoratori entrerà in vigore dal prossimo 1°proprio per quanto concerne questa prestazione. L’Inps con la circolare n° 45 del 22 marzo 2019 ha confermato l’avvio dell’esclusività dell’invio telematico della domanda diper il. Le novità interessano le domande che verranno presentate proprio a partire dal primo giorno del prossimo mese diLa circolare dell’istituto e cosa dice Con decorrenza 1°2019 le domande per l’da parte dei lavoratori dipendenti che non rientrano nel settore agricolo dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica. Una novità che secondo l’Inps ha lo scopo di andare a garantire ai richiedenti, il corretto calcolo dell’importo spettante, oltre a rendere ...

