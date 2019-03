optimaitalia

(Di domenica 24 marzo 2019)omaggia alcune celebrità di spicco italiane, tra queste anche lafa parte dei nuovi modelli lanciati in occasione dei 60° anniversario died è stata presentata a Milano a marzo, durante l'evento che ha celebrato il compleanno numero 60 di un brand sempre attivo, nato per rappresentare la donna e il suo universo.I festeggiamenti per i 60 anni dihanno preso il via in tutto il mondo. Ogni Paese proporrà alcuni Role Model ispirati a personalità di spicco del Paese stesso e l'Italia non farà eccezione. Tra le nuovepresentate ci sarà, ispirata alla vittoria dellaal Festival di Sanremo 2001.I capelli lunghi e castani sono infatti dovuti al look chesfoggiava quando ha stretto tra le mani il leone d'oro del Festival di Sanremo, dando il via ad una carriera ancora oggi di successo. Il nuovo tour di ...

OptiMagazine : Arriva Barbie Elisa, la cantante italiana tra le donne omaggiate da Mattel - RosannaMarziale : Grazie RicettaSprint - RosannaMarziale : Arriva Barbie Chef ed ha il volto di una famosa chef stellata italiana – FOTO -