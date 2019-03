Archiviazione fatture elettroniche 2019 ricevute e inviate - come fare : Archiviazione fatture elettroniche 2019 ricevute e inviate, come fare L’Archiviazione e la conservazione delle fatture elettroniche deve seguire un iter ben preciso al fine di rendere più agevole la consultazione e il ritrovamento delle stesse. La fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 (ma non per tutti), segue delle regole di redazione ben precise. Per essere considerate valide, le fatture elettroniche devono rispecchiare ...