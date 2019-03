Anticipazioni Il silenzio dell' acqua 24 marzo | Laura voleva abortire

IL SILENZIO DELL'ACQUA - FICTION/ Anticipazioni 24 marzo 2019 : il colpevole è Giovanni? : Il SILENZIO DELL'ACQUA, Anticipazioni del 24 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. Giovanni compie un gesto estremo: caso chiuso?

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - quarta e ultima puntata : morte suicida di Giovanni : È giunta al termine la prima stagione de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie televisiva di Canale 5, che vede protagonista Ambra Angiolini e che, in queste settimane, ha tenuto compagnia al pubblico della domenica sera, registrando risultati d'ascolto per niente male. Domenica, 24 marzo, alle ore 21.30 verrà trasmesso il quarto e ultimo appuntamento di questa stagione e, intanto, i fan si chiedono già se ci sarà una seconda serie e ...

Anticipazioni Il Silenzio dell'acqua ultima puntata : l'intuizione di Andrea : Domenica 24 marzo andrà in onda su Canale 5, alle 21.20 circa, l'ultima puntata della fiction "Il Silenzio dell'acqua" diretta da Pier Belloni e con protagonista Giorgio Pasotti. Le Anticipazioni ci rivelano che in essa vedremo che Luisa Ferrari ed Andrea Baldini continueranno a lottare per scoprire chi ha ucciso la povera Laura Baldini e ci riusciranno. Ecco allora cosa vedremo. Riassunto penultima puntata fiction con Ambra Angiolini Domenica ...

Il Silenzio dell’Acqua : trama - cast e Anticipazioni fiction. Streaming e replica : Il Silenzio dell’Acqua: trama, cast e anticipazioni fiction. Streaming e replica cast e anticipazioni Il Silenzio dell’Acqua Tutto su Il Silenzio dell’acqua. La prima puntata della fiction è stata trasmessa su Canale 5 in prime time l’8 marzo 2019. La serie targata Mediaset e diretta da Pier Belloni è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande successo. Con una storia intrigante e ricca di misteri, ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - ultima puntata : Matteo finisce nei guai : Cresce l'attesa per la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction Il silenzio dell'acqua che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Domenica 24 marzo andrà in onda in prime time su Canale 5 l'ultimo appuntamento di questa prima stagione che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto positivi, con una media che ha superato la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Adesso, però, l'attenzione è tutta incentrata sul gran ...

Il silenzio dell’acqua - Andrea viene sollevato dalle indagini : Anticipazioni terza puntata : terza e penultima puntata per la nuova serie giallo di Canale 5 Il silenzio dell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - 24 marzo : si scoprirà la verità sulla morte di Laura : Il silenzio dell'acqua, mini-serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, si avvia alla conclusione. Ieri 17 marzo è andata in onda la terza e penultima puntata, che ha confermato il discreto interesse degli italiani per la trasmissione di Canale 5: sono stati 2.840.000 gli spettatori davanti al video, cifra pari al 12.2% di share. La serata è stata tuttavia vinta da Che Tempo che Fa, format che ha conquistato 3.520.000 spettatori, ...

Il Silenzio dell’Acqua : Anticipazioni ultima puntata di domenica 24 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

Il silenzio dell’acqua - le Anticipazioni della fiction di Canale 5 : Domenica 24 marzo, Canale 5 lascerà spazio alla quarta e ultima puntata della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’. La serie televisiva con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è ormai giunta al gran finale. Gli spettatori potranno finalmente conoscere tutta la verità sulla morte di Laura. Non mancheranno i colpi di scena. Un piccolo villaggio costiero nei pressi di Trieste è il protagonista di questa fiction. Il villaggio, infatti, viene profondamente ...