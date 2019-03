Annunciato nuovo evento Pokèmon Go

Annunciato Oculus Rift S - il nuovo visore VR per PC in arrivo questa primavera : Oggi alla GDC è stato presentato Oculus Rift S, il nuovo visore VR che combina la tecnologia di tracking Oculus Insight con la piena potenza del proprio PC. Costruito sulla piattaforma Rift, Rift S offre ai giocatori e agli appassionati di tecnologia l'accesso ai contenuti più coinvolgenti che la VR ha da offrire. Il lancio è previsto per questa primavera al prezzo di 449€.Rift S funziona con la piattaforma Rift, dando accesso ai titoli ...

SEGA ha Annunciato il nuovo capitolo della serie Yakuza con protagonista Ichiban Kasuga : Come un fulmine a ciel sereno, SEGA durante le scorse ore ha annunciato il prossimo episodio della storica serie di Yakuza, attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4. Infatti, come riportato da Gematsu, il gioco fa parte della "nuova" saga, che vedrà come protagonista Ichiban Kasuga.La casa di sviluppo con l'occasione ha aperto le audizioni per trovare un'attrice idonea per l'importante ruolo di personaggio femminile, dato che questa ...

SkyBox Labs ha Annunciato Stela - nuovo puzzle game ispirato a Limbo : Come segnalato da Bleeding Cool, durante la GDC 2019, SkyBox Labs ha annunciato il suo nuovo progetto chiamato Stela, in uscita su Xbox One e PC. Il gioco è un'avventura a scorrimento, con una pesante influenza di titoli come Limbo ed Inside. Stela è ambientato in un antico mondo arrivato al culmine dei sui giorni, devastato da cataclismi e abitato da creature gigantesche. I giocatori vestiranno i panni di una giovane donna, intenta a scoprire ...

Il nuovo album di Achille Lauro è 1969 - Annunciato con un comunicato scritto di suo pugno : “Così elimino le distanze” : Il nuovo album di Achille Lauro è 1969. Dopo giorni di indiscrezioni, il trapper ha sciolto le riserve sul suo futuro discografico rivelando il nome del disco che rilascerà il 12 aprile prossimo e per il quale ha scritto un comunicato di suo pugno, così da eliminare le distanze comunicative. Achille Lauro viene dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019, nel quale ha gareggiato con Rolls Royce, portandosi anche dietro un'ondata di ...

Annunciato Back 4 Blood - il nuovo shooter co-op dei creatori di Left 4 Dead : Warner Bros. Interactive Entertainment e Turtle Rock Studios hanno Annunciato oggi Back 4 Blood, dai creatori e dal team di sviluppo del titolo co-op di grande successo di pubblico e critica Left 4 Dead. Back 4 Blood è stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all'avanguardia. "Siamo emozionati di poter ...

Annunciato il tour europeo di Nek dopo il nuovo album - da Monaco a Madrid : biglietti in prevendita : Il tour europeo di Nek è finalmente ufficiale. L'artista di Sassuolo ha sciolto le riserve sulle novità che riguardano il suo futuro discografico e ha rivelato di essere pronto a tornare sul palco per una sessione di live che terrà in tutta Europa a cominciare dal 18 novembre prossimo con la tappa al TonHalle di Monaco di Baviera. I biglietti sono in prevendita su tutti i canali abilitati a cominciare dal 12 marzo prossimo, mentre in queste ...

Sfera Ebbasta ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Mademoiselle” : "A mezzanotte parlo io" cit. The post Sfera Ebbasta ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Mademoiselle” appeared first on News Mtv Italia.

Ghali ha Annunciato l'uscita del nuovo singolo 'I Love You' : Stay tuned per conoscere le prossime novità! Visualizza questo post su Instagram Dopo mesi di creazione, preparazione e spettacoli in tutta Italia, il tour è finito e ...

Jonas Brothers - la reunion è ufficiale. Annunciato il nuovo singolo “Sucker” : La reunion dei Jonas Brothers è ufficiale! I tre fratelli tornano con grandi progetti Ormai sembra davvero ufficiale: i Jonas Brothers stanno tornando! I tre fratelli infatti hanno Annunciato su Instagram il loro ritorno. Joe, Kevin e Nick hanno anche Annunciato l’uscita del loro nuovo singolo. La canzone si intitola “Sucker” ed è stata accompagnata […] L'articolo Jonas Brothers, la reunion è ufficiale. Annunciato il ...

Louis Tomlinson ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” : Oh yes! The post Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Two Of Us” appeared first on News Mtv Italia.

Paladins Champions of the Realm : Annunciato il nuovo eroe Atlas - capace di viaggiare nel tempo : Evil Mojo Games ha annunciato ufficialmente il nuovo eroe giocabile per il suo free-to-play Paladins Champions of the Realm, si tratta di Atlas, un guerriero capace di viaggiare nel tempo.Come riporta Dualshockers, di seguito potete trovare qualche informazione sul nuovo eroe:"Ha combattuto ogni giorno per sopravvivere ed ogni notte ha trovato conforto con le storie del Reame. Tuttavia l'ultima resistenza contro l'oscurità è fallita miseramente, ...