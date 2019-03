Animali | la proposta veg di Daniela Martani | “Uscirò a cena con tutti quelli che a Pasqua

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019)è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte., pasionaria veg, ha attaccato chi nella prossimadeciderà di mangiare agnello: “Laè la festa che odio di più in tutto l’anno. Vivetela senza agnello, vivetela senza carne. Non è possibile mangiare dei cuccioli con meno di due mesi che vengono strappati dalla madre e assassinati per celebrare con la morte una festa di risurrezione. Per me chi mangia l’agnello aè un mostro. Dite che è una tradizione? Le tradizioni sono quelle cose che non ti fanno progredire. Allora anche l’infibulazione è una tradizione. Paragone forte? E perché? Perchè gli agnelli sonoe invece l’infibulazione viene praticata sulle donne? Mangiare dei cuccioli di ...

