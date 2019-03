Ambiente | dalla tempesta Vaia danni per 630 milioni di euro | distrutti 42mila ettari di

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) La, che si è abbattuta nel Nord-Est tra il 27 e il 29 ottobre 2018, con la sua furia di venti di oltre 200 km l’ora, ha provocato la distruzione completa di 41.491di boschi e dunque l’abbattimento di oltre 8,6di metri cubi di legname, 7 volte la quantità di tronchi da sega in media lavorati annualmente in Italia.E un danno economico che si aggira sui 630di, dei quali 434 mln solo di massa danneggiata, secondo una recente stima dell’Università di Padova, che tiene in considerazione anche le perdite di valore per il settore produttivo e per l’Ma larisulta essere anche “l’evento di maggior disturbo verificatosi in Italia a discapito degli ecosistemi forestali”, come si evidenzia nel primo Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia (Raf), presentato ...

