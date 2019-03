Allarme siccità | a rischio le colture di riso italiane | i risicoltori devono tornare

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Un inverno avaro di precipitazioni, un inizio di primavera che non promette pioggia a breve e ilche a luglio non ci sia acqua sufficiente per consentire aldi completare il suo ciclo produttivo e, quindi, di arrivare a raccolto. E’tra i consorzi irrigui piemontesi che, chiamati a fare i conti conrse idriche, ad oggi, pari al 60% rispetto a quelle dell’anno passato, invitano idel territorio a, almeno per il 2019, all’irrigazione tradizionale, la tecnica della ‘pesta’ nei terreni bibuli, mettendo da parte quella della semina asciutta, a file interrate, allagando le risaie, dunque, come si faceva un tempo, fin da aprile, senza posticipare la sommersione a periodi in cui la disponibilità di acqua sarà minore.”Dopo due mesi diininterrotta, sia i fiumi, sia il lago Maggiore, che è il nostro ...

