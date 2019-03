All' aeroporto Pio La Torre di Comiso saranno attivate nuove rotte per Roma e Milano | voli

Trovato orangotango drogato in valigia All'aeroporto di Bali - fermato un russo : lo voleva per compagnia : Un turista russo è stato arrestato all'aeroporto di Bali mentre cercava di contrabbandare un orangotango che era stato drogato e chiuso in valigia. Andrei Zhestkov intendeva tenerlo a casa come 'animale da compagnia' ma al passaggio sotto il metal detector è stato individuato dalla sicurezza indonesiana. Una volta aperta la valigia, gli agenti hanno Trovato un esemplare maschio di due anni che dormiva, probabilmente a causa di ...

Cina : aereo con Xi Jinping atterrato All'aeroporto di Palermo : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - E' atterrato pochi minuti fa all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo l'aereo di Stato dell'Air China con a bordo il Presidente della Cina Xi Jinping, la consorte e una delegazione di oltre 100 persone. Ad accoglierlo, a bordo pista, il Prefetto di Palermo Anton

Catania - conclusi con un giorno di anticipo i lavori Alla pista dell'aeroporto : Si sono conclusi con un giorno di anticipo all'aeroporto di Catania Fontanarossa i lavori per la sistemazione di una parte della via di rullaggio dello scalo. Nel dettaglio, si è proceduto al ...

Verona - rintracciati e arrestati due ricercati All'aeroporto Valerio Catullo : Un altro giro di arresti è stato messo in atto dalla polizia di frontiera di Verona, all'aeroporto di Villafranca "Valerio Catullo", tra sabato 16 e domenica 17 marzo 2019. Le azioni di controllo degli sbarchi, dei documenti e di contrasto della criminalità sono all'ordine del giorno nell'aeroporto in provincia di Verona. Gli arresti del passato fine settimana sono solo due gocce che si vanno a sommare a tutte le azioni preventive adottate dagli ...

Lavori conclusi All'Aeroporto di Catania : La società di gestione dell' Aeroporto di Catania ha comunicato che nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo si sono conclusi - con un giorno di anticipo - i Lavori per la sistemazione di una ...

In fiamme aereo con 50 passeggeri All'aeroporto di Teheran - : Un aereo con 50 passeggeri a bordo ha preso fuoco all'aeroporto di Teheran. E' stato riportato dalla Reuters con riferimento all'agenzia iraniana FARS. L'aereo ha preso fuoco all'aeroporto ...

Giulia De Lellis umiliata All'aeroporto : 'Lei non sa chi sono io' - l'ha presa malissimo : Giulia De Lellis chi ? L' influencer ha postato un'Instagram story in cui ha raccontato che una ragazza, Martina, l'ha incontrata nel beauty store di un aeroporto e ha pensato fosse una truccatrice, ...

Giulia De Lellis umiliata All'aeroporto : "Lei non sa chi sono io" - l'ha presa malissimo : Giulia De Lellis chi? L'influencer ha postato un'Instagram story in cui ha raccontato che una ragazza, Martina, l'ha incontrata nel beauty store di un aeroporto e ha pensato fosse una truccatrice, quindi le ha chiesto se potesse truccarle gli occhi. L'ex gieffina non si è certo tirata indietro. All'

Furti All’aeroporto di Fiumicino : rubano 8mila euro di profumi - 2 arresti : Roma – Proseguono i servizi preventivi e repressivi operati dai militari della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno degli scali aeroportuali della capitale e lungo le vie ad essi adiacenti. Nella mattinata di ieri, due passeggeri francesi di origine camerunense sono stati arrestati poiche’ sorpresi dagli operanti nell’atto di trafugare varie confezioni di profumi dagli scaffali espositori di un duty-free shop ubicato ...

Boeing 747 cargo si impenna All'aeroporto di Doha e resta appoggiato sulla coda : Boeing 747 cargo si impenna all'aeroporto di Doha e resta appoggiato sulla coda. Curioso incidente all'aeroporto internazionale Hamat di Doha, capitale del Qatar. Uno dei due Boeing...

Qatar - singolare incidente All'aeroporto di Doha protagonista B747 cargo : singolare incidente all'aeroporto internazionale Hamat di Doha, capitale del Qatar, accaduto a uno dei due Boeing 747-281F della compagnia aerea iraniana Fars Air Qeshm, durante le operazioni di ...

Carco All'aeroporto di Comiso - in arrivo un milione dAlla Regione : Un milione di euro arriveranno dalla Regione per lo studio e l'implementazione del cargo all'aeroporto di Comiso. Lo annuncia il sindaco Schembari

Arriva il de-icing All'Aeroporto di Brindisi ma è lite tra M5S e Forza Italia : Scrivono dal partito di Berlusconi: ' Uno degli elementi fondamentali in politica dovrebbe essere la dignità. Ma ci rendiamo conto, giorno dopo giorno, che sono in molti a non sapere di cosa si ...

Volotea pronta a sbarcare All'Aeroporto di Forlì : C'è la compagnia aerea spagnola Volotea nel futuro dell'aeroporto Ridolfi di Forlì . F.A. srl, la società che ha ottenuto la gestione trentennale dello scalo sulla scorta del bando emanato da Enac, ...