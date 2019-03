calciomercato

(Di domenica 24 marzo 2019) FUTURO -non è tranquillo e allora per provare a calmare le acque è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport il suo agente Giovanni Branchini che ha chiarito come, per ora,...

cmdotcom : Ag. #Cutrone: 'Nessun accordo con altri club, non pensa all'addio al #Milan' - infoitsport : Under 21, nessun malumore per il Cutrone azzurro. Di Biagio: 'Motivatissimo, farà una grande partita' -… - fantagazzetta : Under 21, nessun malumore per il Cutrone azzurro. Di Biagio: 'Motivatissimo, farà una grande partita'… -