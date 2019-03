After al cinema dall' 11 aprile | la versione teen di ' Cinquanta sfumature di grigio'

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) L'11uscirà neiitaliani '', il film trattoa fortunata serie di romanzi scritti da Anna Todd. La trama ruota attorno al personaggio di Tessa, studentessa e figlia modello, con un fidanzato di lunga data e un futuro che sembra già scritto. La ragazza però, quando incontra il ribelle e arrogante Hardin Scott, inizia a mettere in dubbio tutte le sue certezze e il mondo in cui si sente al sicuro comincia a sgretolarsi.La pellicola è diretta da Jenny Gage e il soggetto è basato sul primo dei cinque libri della saga creataa Todd che ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura. I protagonisti, Hardin e Tessa, sono interpretati dai giovani attori Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford....

