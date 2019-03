Aerei | confermato lo sciopero di lunedì 25 marzo | 100 i voli cancellati

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Domani,25, sarà unnero per chi deve viaggiare in aereo. Nelle scorse ore, infatti, è statolonazionale di quattro ore (dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio) proclamato da piloti e assistenti di volo aderenti a varie sigle sindacali (che hanno anche organizzato un presidio a Roma). Almeno 100 inazionale Quello di domani sarà unounitario che creerà non pochi disagi a chi deve prendere un aereo. Proclamato da diversi sindacati (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti CGIL, Fit Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Filt Cgil Uiltrasporti) vedrà incrociare le braccia assistenti di volo e piloti iscritti ad Anpav e Anpac. La protesta coinvolgerà anche tecnici della manutenzione, il personale di terra delle diverse compagnie aeree e gli addetti al Catering, all'Handling e alle gestioni aeroportuali. In programma, ...

