Abbiamo un ministro dell' interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni È

Archeologia - Ministro Bonisoli : “ Abbiamo restituito 796 reperti alla Cina” : Recuperati grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale e restituiti alla Cina 796 reperti di epoca compresa tra il Neolitico e la Dinastia Ming sottratti al patrimonio culturale cinese ed esportati illegalmente in Italia. “E’ un grande onore avere la possibilità di dialogare in maniera molto forte e approfondita con un Paese amico come la Repubblica Popolare Cinese. Oggi restituiamo una serie di oggetti che abbiamo trovato in ...

Salvini non sarà processato - passa la linea del governo. Il ministro : “Abbiamo salvato migliaia di vite” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non sara' processato per sequestro di persona per la vicenda dei migranti bloccati a bordo della nave Diciotti la scorsa estate. Il dato, non ufficiale ma certo, e' gia' emerso dalla votazione dell'Aula del Senato, che restera' aperta fino alle 19 ma il cui esito non e' assolutamente in dubbio, con 232 senatori gia' schierati per il no all'autorizzazione. passa dunque la linea, piu' volte ribadita dal ...