A 13 anni fa 198 palleggi con pallina da tennis | lo vuole il Real

Accadde oggi : nel 1989 nella Piramide di Cheope viene rinvenuta una mummia di 4mila anni : Il 18 marzo 1989 , in Egitto, durante degli scavi all’interno della Piramide di Cheope , venne ritrovata una mummia databile a ben 4400 anni prima. Si tratta della mummia più antica mai rinvenuta in Egitto, attualmente conservata al British Museum di Londra. La costruzione della Piramide di Cheope , che ancora oggi nasconde segreti e misteri inviolati, ebbe inizio nel 2800 a.C. e per quasi 4000 anni mantenne il primato di struttura ...

È successo in TV – 5 marzo 1989 : 30 anni dalla prima puntata de La ruota della fortuna (VIDEO) : Una ruota che gira, chiedere una lettera dell'alfabeto, una frase da indovinare, premi da vincere e una buona dose di fortuna . Non c'è bisogno di una spiegazione più lunga di questa e quale game show più semplice e famigliare de La ruota della fortuna poteva entrare nell'olimpo dei giochi televisivi?5 marzo 1989 , questa è la data del suo esordio ufficiale - della quale vi mostriamo le immagini grazie alla Fondazione Mike Bongiorno che ci ha ...

Formula 1 1989 vs 2019 : 30 anni fa - 20 team e 46 piloti : “Sei troppo legato al passato. Sei contrario sempre a tutto. I tempi sono cambiati. Siamo nel 2019”. E’ vero. Siamo nel 2019 e anche quest’anno al via del Mondiale vedremo impegnati 20 piloti che lotteranno da Melbourne per la corona iridata. Scrivo queste righe conscio di quanto riportato nel virgolettato sopra e, a mia discolpa […] L'articolo Formula 1 1989 vs 2019: 30 anni fa, 20 team e 46 piloti sembra essere il primo su ...