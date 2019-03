8 Principali tendenze tecnologiche per il 2019 e il lavoro che creeranno

informati24

(Di domenica 24 marzo 2019) Possibilita difuture La tecnologia si sta evolvendo a un ritmo così rapido che le previsioni annuali dellepossono sembrare obsolete prima ancora di essere pubblicate come articolo o blog pubblicato. Man mano che la tecnologia evolve, consente cambiamenti e progressi ancora più rapidi, causando l’accelerazione del tasso di cambiamento, fino a quando non diventerà esponenziale.Le carriere basate sulla tecnologia non cambiano alla stessa velocità, ma si evolvono e il professionista IT esperto riconosce che il suo ruolo non rimarrà lo stesso. L’IT worker del 21 ° secolo imparerà costantemente, per necessità, se non per desiderio.Che cosa significa questo per te? Significa essere aggiornati con le. Significa tenere gli occhi fissi sul futuro, sapere quali competenze devi conoscere e quali tipi divuoi essere qualificato per ...

