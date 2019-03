Xylella | olivicoltori | domani incontreremo il premier Conte

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Una delegazione dipresenti al presidio di piazza Mazzini, a Lecce, sara’ ricevuta domattina nel capoluogo salentino, alle 10.30, dalGiuseppeche sara’ in Puglia. Lo annunciano i manifestanti. All’incontro partecipera’ anche Coldiretti.Gliscesi in piazza – a quanto viene riferito – chiederanno interventi ed impegni immediati per le aziende agricole salentine colpite dalla. In particolare, la sburocratizzazione e l’eliminazione di qualsiasi vincolo che impedisce l’espianto delle piante infette, l’immediata possibilita’ di reimpianto delle cultivar resistenti, il ristoro per il mancato reddito. La delegazione sara’ guidata dal presidente di Italia Olivicola, la piu’ importante organizzazione della produzione olivicola italiana, Gennaro Sicolo.“Domattina ...

