Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Elogio della lettura. E di chi ancora si ostina a praticarla : Librarsi in volo ossia volare attraverso i libri e allora si che le altezze non spaventano, anche quando le vette sono irraggiungibili. Un nuovo Elogio alla lettura e a chi si ostina a praticarla, rivendicandone la dipendenza, è l’intenzione di questo post. Per tutti coloro che si aggirano nelle librerie e non si sentono mai sazi, che sanno che il mondo, e la propria vita, sono pieni di problemi e di incombenze quotidiane, ma non smettono di ...

La compagna di Ousseynou Sy : "È un uomo buono" : Durante l'interrogatorio con il Gip Ousseynou Sy, l'autista dell'autobus che aveva pianificato la strage degli studenti alle porte di Milano, ha tentato la carta del delirio, per provare a rendere credibile la pista dell'infermità mentale. Ma la compagna, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, ancora non si capacita del suo gesto, ed è scoppiata a piangere durante il lungo interrogatorio con i carabinieri."È un uomo ...

Waco - su Paramount Network si racconta l'assedio che divide l'opinione pubblica : Sono cinquanta giorni che ancora fanno discutere l'opinione pubblica americana quelli raccontati da Waco, la miniserie in sei episodi in onda da oggi, 23 marzo 2019, alle 21:10 su Paramount Network (i primi due episodi saranno in simulcast su Spike). Un assedio che portò, nell'incendio divampato il 19 aprile 1993, alla morte di 76 persone, tra cui 21 bambini. Prima di arrivare a quel rogo, però, ci sono state settimane di negoziazione tra ...

Oroscopo Branko della settimana : previsioni dal 25 al 29 marzo : Branko settimanale, Oroscopo 25-29 marzo 2019: le previsioni zodiacali di tutti i segni Sta per iniziare l’ultima settimana di marzo perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riveliamo come sarà la situazione astrale di tutti i 12 segni nei prossimi giorni, con le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 (sul libro sono disponibili previsioni ...

Un’enorme tempesta solare ha colpito la Terra 2.600 anni fa e potrebbe verificarsi ancora : avrebbe conseguenze devastanti nella società moderna : Una gigantesca tempesta solare ha colpito la Terra circa 2.600 anni fa, con un’intensità circa 10 volte più forte di qualsiasi altra tempesta solare registrata nell’epoca moderna, ha svelato un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Questi risultati suggeriscono che esplosioni di questo tipo si ripetono regolarmente nella storia della Terra e potrebbero creare un gran caos se venissimo colpiti ...

Cina-Italia - sì agli accordi commerciali : Prima della firma, il saluto del presidente cinese a Mattarella al Quirinale

