Xi Jinping a Roma | firmato il Memorandum su Via della Seta Grazie Italia | un

Xi Jinping a Roma - parata di ministri e industriali alla cena al Quirinale : E poi i ministri dell'Economia Giovanni Tria e della Difesa Elisabetta Trenta, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'ex primo cittadino Francesco Rutelli ...

Xi Jinping a Roma - oggi la firma del memorandum Italia-Cina : vale 2 - 5 miliardi : Verrà firmato questa mattina a Roma, in Palazzo Madama, il memorandum Italia-Cina, con il premier Conte e il presidente Xi Jinping. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita...

Via della Seta - visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE - : Stamattina a Villa Madama la sigla dell'accordo. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo. Ieri l'incontro con Mattarella: il capo dello Stato ha chiesto a Xi più cooperazione, scambi ...

Roma : Xi Jinping incontra Elisabetta Casellati : la parte italiana intende intensificare la cooperazione con la Cina nei vari ambiti quali cultura, arte, lingue, tutela dei patrimoni, turismo, scienza e tecnologia, innovazione, ecc, incoraggiando ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma | : Cooperazione "rafforzata" Italia-Cina con le nuove intese sul commercio e "confronto costruttivo sui diritti". Mattarella ne parla con il presidente cinese Xi nell'incontro al Quirinale. Jinping parla ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : "La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata con intese commerciali'", dice il capo dello Stato italiano. Parla di "collaborazione e mutuo beneficio" il presidente cinese

Xi Jinping a Roma. Tecnologia - turismo ed energia : i 29 accordi di Villa Madama tra Italia e Cina : Intese da 5 miliardi. Sono in tutto 29 gli accordi: sino a sette giorni fa ne venivano negoziati 50, c’è stata dunque una decurtazione. Sono 19 quelli ministeriali o pubblici. Il ruolo della Cassa depositi e prestiti e di Intesa Sanpaolo

Xi Jinping a Roma : «Con Mattarella incontro fruttuoso - con Italia scambi e investimenti a due sensi» : L’incontro al Quirinale fra il capo dello Stato e il presidente cinese. Il presidente della Repubblica: «Rafforzare la cooperazione fra i due Paesi,. auspico confronto costruttivo sui diritti»

Xi Jinping è a Roma. Mattarella : "Lavorare insieme a scambi liberi ed equi" : ... ha rilevato ancora Xi, esprimendo, secondo quanto si apprende a palazzo Madama, "il più alto apprezzamento per la vicinanza tra i due Paesi nei settori della cultura, della scienza e dell'economia". ...

Xi Jinping a Roma - la diretta : Colloquio con Mattarella : «Più cooperazione» : È arrivato il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma con la moglie Peng Liyuan e la Capitale è blindata per la sua visita (la mappa delle strade...

Xi Jinping a Roma e gli effetti della mini proroga della Brexit : Qui si parte istituzionali assai. Fruttuoso, e ci crediamo, ma non possiamo non pensare anche alle arance. Eccole, affidate all'e-commerce, tuttavia bando ai pregiudizi, perché sono buone anche le arance non rosse, quelle, appunto, arancioni (e se hanno dato il nome al colore ci sarà una rag

