WTA Miami – Stephens show all’esordio | Jabeur ko in due set

WTA Miami – Niente da fare per Camila Giorgi : l’azzurri ko all’esordio : Camila Giorgi non riesce ad andare oltre al secondo turno del torneo WTA di Miami: l’azzurra ko all’esordio E’ stata eliminata all’esordio nel torneo WTA di Miami la tennista italiana Camila Giorgi. L’azzurra, numero 31 del ranking Mondiale è stata mandata al tapetto al debutto nel torneo statunitese, dalla tedesca Maria. La Giorgi ha ceduto alla sua avversaria dopo un’ora e 22 minuti di gioco col ...

WTA Miami – Kerber e Serena Williams faticano - ma staccano il pass per il terzo turno : Esordio positivo per Kerber e Serena Williams: debutto complicato per la tedesca e la statunitense, ma entrambe staccano il pass per il terzo turno Una giornata di spettacolo ed emozioni, oggi al Miami Open. I grandi del tennis stanno finalmente regalando puro spettacolo in campo. Buona la prima per Kerber e Serena Williams. La tedesca numero 4 del Ranking WTA ha mandato al tappeto la sua avversaria Muchova. Angelique Kerber ha faticato ...

WTA Miami – Muguruza eliminata all’esordio : avanzano Venus Williams e Wozniacki : Muguruza ko al primo turno, bene Venus Williams e Wozniacki: i risultati dai campi del torneo WTA di Miami Esordio da dimenticare per Garbine Muguruza al torneo WTA di Miami: la tennista spagnola è stata eliminata al secondo turno dalla rumena Niculescu. La numero 17 del ranking WTA ha lottato al primo turno, cedendo però alla sua avversaria per 6-7, ma nella seconda frazione di gioco è riuscita a pareggiare i conti. Nel terzo set, un ...

WTA Miami – Andreescu facile contro Kenin : staccato il pass per il terzo turno : Andreescu col sorriso: staccato il pass per il terzo turno del torneo WTA di Miami Prosegue in maniera più che positiva l’avventura della canadese Andreescu al torneo WTA di Miami. La tennista, vincitrice del torneo di Indian Wells, dopo un esordio complicato, ha ottenuto una vittoria semplice contro la statunitense Kenin. Il match è terminato dopo un’ora e 33 minuti di gioco e ha visto Bianca Andreescu trionfare con un doppio ...

WTA Miami – Osaka schiacciasassi - con un brivido nel 2° set : Wickmayer piegata dopo oltre 2 ore di gioco : Naomi Osaka supera Yanina Wickmayer e si qualifica ai sedicesimi di finale del del WTA di Miami: la tennista giapponese lascia il secondo set alla belga, ma negli altri due parziali lascia per strada appena 1 game Naomi Osaka fa il suo esordio, con vittoria, nel WTA di Miami. La tennista giapponese, attuale regina del ranking mondiale femminile, ha avuto bisogno di 2 ore e 11 minuti di gioco per sbarazzarsi di Yanina Wickmayer, tennista ...

WTA Miami – Vondrousova non lascia scampo ad Ostapenko : l’ex campionessa Roland Garros crolla nel 2° set : Marketa Vondrousova supera Jelena Ostapenko nei trentaduesimi di finale del WTA di Miami: la tennista ceca batte l’ex campionessa Roland Garros in due set Jelena Ostapenko non riesce più a tornare sui livelli del Roland Garros 2017. La giovane tennista lettone che aveva impressionato tutti a Parigi, a vissuto in quella seconda metà di stagione l’apice della sua carriera, vetta dalla quale è riuscita solo a scendere. Attualmente numero 23 ...

WTA Miami - disastro Sabalenka : è già fuori al secondo turno : Aryna Sabalenka ha perso al secondo turno del torneo di Miami contro l’australiana Tomljanovic in due set WTA Miami non certo positivo per Aryna Sabalenka, la quale ha perso al secondo turno del torneo dopo aver usufruito del bye nel primo turno. La bielorussa testa di serie numero 9 ha perso contro la numero 40 del seeding Tomljanovic, col punteggio abbastanza netto di 6-3 6-4. L’australiana attende adesso al terzo turno la ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati di giovedì 21 marzo. Andreescu si salva - tutto facile per Kvitova e Bertens : giovedì ricchissimo di partite al Miami Open 2019, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Dopo l’interruzione per pioggia del giorno prima, finalmente si sono potuti concludere tutti i match di primo turno e si sono giocati anche altri valevoli per il secondo turno del torneo che quest’anno si tiene all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Buona la prima, ma quanti rischi, per Bianca Andreescu. La 18enne ...

WTA Miami – Tutto facile per Kiki Bertens : Wang Xiyu spazzata via in due set : Kiki Bertens stacca il pass per i sedicesimi di finale del Miami Open: la tennista olandese supera in scioltezza Wang Xiyu nel giro di due set Esordio soft per Kiki Bertens nel WTA di Miami. La tennista olandese, attualmente numero 8 del ranking mondiale femminile, si è sbarazzata senza troppi problemi della cinese Wang Xiyu, posizionata nello slot n°190 della classifica WTA. Bertensi si è imposta in 1 ora e 10 minuti, conquistando i due ...

WTA Miami – Azarenka ko al secondo turno Vika si arrende in due set a Garcia : Vika Azarenka ko in due set nei trentaduesimi di finale del WTA di Miami: la tennista bielorussa sconfitta da Caroline Garcia in due set Dopo aver superato Dominika Cibulkova al primo turno, il cammino di Vika Azarenka all’interno del WTA di Miami si conclude ai trentaduesimi di finale. La tennista bielorussa, attualmente numero 46 del ranking mondiale femminile, si è arresa in 1 ora e 38 minuti sotto i colpi della francese Caroline ...

WTA Miami – Kvitova subito in grande forma : Sakkari si arrende in due set : Petra Kvitova trionfa all’esordio nel WTA di Miami: la tennista ceca batte Maria Sakkari in due set e stacca il pass per i sedicesimi di finale Torna in campo Petra Kvitova, dopo la finale persa a Dubai contro Belinda Bencic, e lo fa con una vittoria. La tennista ceca, attuale numero 2 al mondo, ha superato senza grossi patemi la greca Maria Sakkari in 1 ora e 10 minuti di gioco. Kvitova si è imposta in due set, staccando il pass per i ...

WTA Miami – Esordio positivo per Venus Williams - l’americana si sbarazza in due set della Jakupovic : Niente affanni per Venus Williams all’Esordio nel Miami Open, l’americana supera in due set l’avversaria slovena Esordio positivo per Venus Williams al Miami Open, l’americana non lascia scampo alla slovena Jakupovic superandola in due semplici set. Dopo l’interruzione di ieri, la maggiore delle sorelle Williams torna in campo determinata più che mai a chiudere immediatamente il match, riuscendoci con il ...

WTA Miami – Putintseva non ci vede più dalla… rabbia! Urla e lancio della racchetta : la kazaka furiosa [VIDEO] : Julija Putintseva non ci vede più dalla rabbia: la reazione della tennista kazaka dopo aver perso il primo set all’esordio del torneo WTA di Miami Nonostante la pioggia che ha costretto ad interrompere diversi match, il torneo WTA di Miami nella sua prima giornata in campo ha regalato emozioni intense e puro spettacolo. Oltre alle preoccupazioni destate dalle condizioni di Kuhn, collassato in campo (QUI IL VIDEO), anche Putintseva ci ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 20 marzo. La pioggia rallenta ancora il programma : La pioggia rallenta il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dei 19 match di primo turno soltanto dodici vengono completati, tre vengono interrotti e quattro neppure iniziano. Questi ultimi sette match vengono definitivamente rinviati ad oggi e si disputeranno nel pomeriggio italiano. Tra i dodici incontri conclusi c’è la vittoria in tre set della bielorussa Victoria Azarenka sulla slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ...