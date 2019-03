VISITA DEL PREMIER CONTE A LECCE | LETTERA APERTA DEI PRECARI DEL CNR

Bus dirottato - Sy resta in carcere. Il gip : “Voci dei bambini morti in mare? Opera maldestra di riVISITAzione della realtà” : Ousseynou Sy resta in carcere con l’accusa di strage aggravata dalla finalità terroristica, sequestro di persona, resistenza e incendio. Lo ha deciso il gip di Milano, Tommaso Perna, convalidando l’arresto dell’autista che giovedì ha dirottato il bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema per poi dare fuoco al mezzo. Per il giudice, che ha sposato in toto le contestazioni avanzate dal capo del pool ...

VISITA presidente cinese - oggi la firma del memorandum con Conte e Xi Jinping : LIVE | : E' di circa 20 miliardi il valore "potenziale" delle intese: in tutto 29 accordi, di cui 19 istituzionali e 10 commerciali. Il pacchetto comprende intese in diversi ambiti, dal fisco alla salute, dall'...

Via della Seta - VISITA DEL presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE - : Stamattina a Villa Madama la sigla dell'accordo. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo. Ieri l'incontro con Mattarella: il capo dello Stato ha chiesto a Xi più cooperazione, scambi ...

Via della Seta - la VISITA DEL presidente cinese Xi Jinping a Roma | : Cooperazione "rafforzata" Italia-Cina con le nuove intese sul commercio e "confronto costruttivo sui diritti". Mattarella ne parla con il presidente cinese Xi nell'incontro al Quirinale. Jinping parla ...

Via della Seta - la VISITA DEL presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : "La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata con intese commerciali'", dice il capo dello Stato italiano. Parla di "collaborazione e mutuo beneficio" il presidente cinese

Cina - Xi Jinping in VISITA da Mattarella : bilaterale sulla Via della Seta al Quirinale : La bandiera cinese sul Colle ed una scorta "reale" del reggimento dei Corazzieri a cavallo hanno accolto Xi Jinping, il Presidente della Cina, e la consorte Peng Liyuan, attesi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la first daughter Laura. I due Capi di Stato si sono trattenuti in un faccia a faccia per venti minuti, mentre Laura Mattarella ha accompagnato la firs lady cinese in una visita al Palazzo del Quirinale. La bilaterale si ...

Via della Seta - la VISITA DEL presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Il presidente cinese incontra Mattarella, Casellati e Fico, poi cena al Colle e concerto di Bocelli. Il premier Conte: ...

Italia-Cina - gli affari al centro della VISITA. Di Maio : "Primo Paese del G7 a firmare - opportunità per noi" : L'Italia è ormai per la Cina il quarto partner commerciale tra i paesi europei.' 'Vogliamo guardare avanti con ottimismo per cogliere queste opportunità - ha detto ancora Ferro - l'economia italiana ...

Via della Seta - Xi Jinping è a Roma : la VISITA al Quirinale : In questa gara l'Italia è sul podio, dietro Germania e Francia, ma gli investimenti nel nostro Paese restano sottodimensionati rispetto all'importanza della nostra economia: importiamo il doppio di ...

Via della Seta - la VISITA DEL presidente cinese Xi Jinping a Roma - : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Domani la firma del Memorandum

La VISITA DEL presidente cinese Chi sono i suoi 'figli' a Palermo : Palermo " I connazionali in patria e in giro per il mondo lo chiamano "papà" o "grande padre", e il plebiscito di circa un anno fa per la sua elezione a vita ha tuttora risonanza anche in Sicilia: per la comunità cinese di Palermo, la visita del ...

Il programma della VISITA di Xi Jinping in Italia : Xi Jinping e Peng Liyuan arrivano a Roma (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Se vivete a Roma, vi sarete sicuramente accorti che la città è blindata. Alcune vie sono state chiuse, all’aeroporto ci sono più agenti della sicurezza del solito, ai Parioli il traffico procede a rilento, qualcuno nota addirittura meno rifiuti per le strade della città rispetto al solito. Non è un caso, ma un benvenuto a Xi Jinping. Il presidente cinese è ...

Genoa : Prandelli e i giocatori in VISITA al Gaslini : A distanza di pochi mesi il Genoa è tornato in visita all’Istituto Gaslini, per rinnovare il proprio impegno e rilanciare la campagna di raccolta fondi, lanciata con Zentiva per attivare nuovi servizi al Centro Accoglienza Bambini e Famiglie. Mister Prandelli, il collaboratore Murgita, il tm manager Pellegri, i responsabili mktg e comunicazione Bruzzone e Sapienza, capitan Criscito, il vice Biraschi, Sturaro e Marchetti hanno incontrato ...

Xi Jinping giunto a Roma : al via la VISITA di Stato in Italia del presidente cinese : Dopo l'arrivo a Fiumicino, il presidente Xi Jinping si è diretto verso l'hotel Parco dei Principi, dove resterà durante il suo soggiorno Romano. L'albergo, bonificato già nei giorni scorsi, è ...