VIDEO | The Kolors ed Elodie | Pensare male è il nuovo singolo

Alpha e Beta padroni in The Walking Dead 9 : Daryl e i suoi finiranno nelle loro mani? (VIDEO) : Il finale di The Walking Dead 9 sarà all'insegna del sangue e degli scontri e sicuramente i fan dovranno metterci un po' per contare le vittime e piangerne alcune ma sicuramente è il momento che tutti aspettavano dopo la moria degli ultimi due anni, la stessa che ha fatto scappare il pubblico. Solo i fan più devoti sono rimasti e hanno avuto ragione perché in questa nona stagione della serie tutto i loro sacrifici sono stati ripagati. Il ...

Urban Theory/ VIDEO - Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia's Got Talent : Urban Theory: Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia's Got Talent, i ballerini esperti di 'tutting' hanno conquistato la campionessa

VIDEO - Cultura - Papa Francesco nomina nuovi membri della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon : Terza e ultima caratteristica è quella di dialogare con il presente, con il mondo attuale che ormai ha consumato un divorzio tra fede e arte, che però può ancora ritornare a intrecciare tra di loro ...

I Queen nei VIDEOgiochi : da The eYe a GTA V e DJ Hero : Menzione anche per Dance Dance Revolution, il leggendario videogioco di ballo di Konami presente nelle sale giochi di tutto il mondo: il capitolo Dance Dance Revolution Extreme , uscito nel 2002 e ...

Off the Records si tinge di rosa - anche Emma ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma (VIDEO) : Off the Records continua a parlare al femminile. Dopo la sorpresa Elisa, anche Emma ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per una delle tante date che il Principe sta tenendo nella sua città e di fronte a pochi fan, che in questi giorni hanno potuto godere della sua musica in una location intima e dall'acustica eccezionale. I due artisti si sono quindi ritrovati sul palco nella data del 16 marzo, solo una delle 20 in ...

Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti : canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il VIDEO dell’esibizione inattesa : Un’esibizione inattesa e che ha emozionato il pubblico. Lady Gaga è salita sul palco del Black Rabbit Rose di Hoolywood e, una volta preso il microfono, ha cantato Fly me to the moon di Frank Sinatra. video Instagram L'articolo Lady Gaga sale sul palco e sorprende tutti: canta “Fly me to the moon” di Frank Sinistra. Il video dell’esibizione inattesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il nuovo VIDEO di The Division 2 è dedicato alla creazione della Washington D.C. del gioco : Allontanarsi dalla giungla urbana invernale di New York fino a Washington DC è stato un grande passo per The Division 2, qualcosa che ha permesso agli sviluppatori di avere una maggiore varietà nella mappa del gioco. In un nuovo video pubblicato da Ubisoft e riportato da Gamingbolt, i membri del team di sviluppo - il lead environment artist Chad Chatterton e l'IP researcher Cloe Hammoud - parlano del processo di creazione della città di The ...

The Initiative realizza un VIDEO per cercare nuovi talenti da inserire nello studio : Mentre Microsoft ha iniziato ad acquisire molti importanti studi nell'ultimo anno circa, ha anche investito per avviare uno studio completamente nuovo, da zero. Questo studio, risponde al nome di The Initiative, e tra le sue fila sono presenti già degli ottimi sviluppatori di talento.Ma, come segnala Gamingbolt, sembra che Microsoft voglia ancora più talento, più talento che possa aiutare The Initiative a realizzare giochi davvero fantastici. Lo ...

Il cast di Grey’s Anatomy 15 accoglie Izzy sul set - ma non c’entra Katherine Heigl (VIDEO) : Il cast di Grey's Anatomy 15 ha accolto una giovane fan su set: la giovane Isabelle detta Izzy (il cui nome ricorda quello del personaggio di Izzie Stevens interpretato per le prime sei stagioni da Katherine Heigl) ha potuto visitare il set della sua serie preferita grazie ad un'iniziativa di Disney e della Fondazione Make-A-Wish. La ragazza 17enne, insieme alla sua famiglia, ha avuto l'opportunità di realizzare il suo sogno di incontrare le ...

Ariana Grande : è uscito il VIDEO di “Rule The World” - il featuring con 2 Chainz : Fantastica come sempre The post Ariana Grande: è uscito il video di “Rule The World”, il featuring con 2 Chainz appeared first on News Mtv Italia.

In anteprima il VIDEO di “The future of your past” di MattO : Esce in radio "The future of your past", il singolo di lancio dell'omonimo album di MattO. Qui un ampio stralcio del video in anteprima. Il brano q, scritto dallo stesso artista, caratterizzato da un forte riferimento alla musica rock degli anni Sessanta e Settanta, è arrangiato da Jon Leidersdorff che ne è anche il suo produttore. Il singolo, registrato negli studi di Lakehouse Music a Asbury Park nel New Jersey, luogo noto per essere il centro ...

«Dago in the Sky» indaga sui VIDEOgiochi e gli universi artistici : Roberto D'Agostino si occupa di giochi, egli stesso si fa gioco, il briccone elettronico. Il primo episodio della nuova serie di «Dago in the Sky», è la quarta edizione, è dedicato ai videogame, ...

In The Big Bang Theory 12×17 Amy gioca d’astuzia con Sheldon : sono pronti ad avere dei figli? (VIDEO) : Con The Big Bang Theory 12x17, la comedy affronta una delle tematiche ricorrenti dell'ultima stagione: i legami familiari. La nostalgia è ovunque; si ha inoltre il desiderio di chiudere molte storyline lasciate in sospeso. La trama di The Conference Valuation, che vede Penny indecisa se accettare o meno una vantaggiosa offerta di lavoro a discapito di Bernadette, passa in secondo piano ed è un pretesto per mettere il resto dei personaggi a ...

Nel VIDEOgioco The Division 2 il muro anti-migranti è stato costruito dal Messico : La fantapolitica di Tom Clancy's tornerà a narrare intrecci fuori dal comune con The Division 2. Dopo un primo capitolo acclamato da pubblico e critica, la francese Ubisoft è infatti pronta a regalarci un sequel più "grande, grosso e cattivo", atteso il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come il predecessore, anche la seconda incarnazione di Tom Clancy's The Division si propone come uno shooter in terza persona con elementi da ...