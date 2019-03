oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Gabriellae Guillaumehanno conquistato la quarta medaglia d’orocarriera ai Campionatididi figura, in scena questa settimana a Saitama (Giappone).I danzatori francesi si sono imposti per dispersione sugli avversari, ottenendo valutazioni altissime da partegiuria e raccogliendo il massimo dei livelli in tutti gli elementi proposti, da quelli coreografici alle serie di passi, dai sollevamenti alle trottole passando per i twizzles, mandando in delirio il pubblico presente ottenendo lo spaventoso punteggio finale di 222.65 punti.la meravigliosa danza libera, interpretata su “Duet” e “Sunday afternoon” di Rachael YamagataILDANZA LIBERA DIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

OA_Sport : VIDEO Papadakis-Cizeron vincono i Mondiali di pattinaggio: riviviamo la free-dance della coppia francese - ArtCigno : Papadakis-Cizeron incantano sul ghiaccio di Saitama: record del mondo e spaventoso 88.42 - zazoomblog : VIDEO Papadakis-Cizeron incantano ai Mondiali di pattinaggio: riviviamo la rhythm dance dei francesi al comando -… -