VIDEO Johannes Boe fa il record di vittorie | festa in famiglia con Tarjei Boe secondo

(Di sabato 23 marzo 2019)Boe entra nella storia del biathlon. Il norvegese trionfa nella prova dell'inseguimento maschile ad Oslo (Norvegia), sede dell'ultima tappa di Coppa del Mondo, e conquista la Coppa di specialità e il 15° successo stagionale, migliorando il primato che apparteneva al francese Martin Foucade, che nella stagione 2016-2017 aveva ottenuto 14. Completa il terzo gradino del podio il tedesco Peiffer. Lukas Hofer, in grande evidenza, conclude comunque in sesta posizione, grazie ad un ottimo ultimo giro sugli sci stretti.

