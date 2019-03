Via della seta | firmati tutti gli accordi tra Italia e Cina

Via della Seta - gli accordi commerciali e le intese tra Italia e Cina - : Dal Memorandum of understanding ai patti con le aziende e le istituzioni, durante l'incontro a Roma tra il presidente Xi Jinping e il premier Giuseppe Conte sono state siglate 29 collaborazioni su ...

Via della Seta - “Non devi parlare male della Cina”. Il Foglio : “Nostra giornalista intimidita da portavoce ambasciata” : “La devi smettere di parlare male della Cina”. Questa la frase ripetuta più volte all’indirizzo della giornalista del Foglio Giulia Pompili da Yang Han, portavoce dell’ambasciata cinese a Roma. poco prima della conferenza stampa di venerdì dei presidenti Mattarella e Xi Jinping. A denunciare l’accaduto un editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa. I due, racconta Cerasa “si sono incontrati per caso. ...

Via della Seta - per l'Italia opportunità e rischi : dal calcio al commercio fino al 5G : A 10 anni dall'ultima visita ufficiale di un leader cinese in Italia, il presidente Xi Jinping è tornato nel nostro Paese per firmare un Memorandum of Understanding relativamente alla Nuova Via della Seta. Chiamato anche Belt and Road Iniative (Bri, o Obor), questo ambizioso progetto avviato qualche anno fa, ha poco - o nulla - a che vedere con la Via della Seta di Marco Polo. Se come ha sottolineato anche il presidente Sergio Mattarella, i ...

Italia-Cina : cosa c’è negli accordi sulla Via della Seta. Dossier per 20 miliardi potenziali : Nella villa di rappresentanza del Governo italiano va in scena la firma di un patto che impegna Italia e Cina a lavorare alla "Belt and Road Initiative", rafforzando le relazioni politiche e gli scambi commerciali. Gli accordi comprendono dal commercio all'energia (coinvolte Ansaldo, Snam, Eni), dalle infrastrutture alle telecomunicazioni, dal turismo ai porti, fino a gemellaggi e iniziative culturali. Il colosso cinese Cccc che entra ...

