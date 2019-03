Var | una novità che qualcuno ha preso troppo sul serio VIDEO

È in corso il salvataggio di 1.300 persone da una nave da crociera in aVaria al largo della Norvegia : È in corso al largo della costa occidentale norvegese, nella baia di Hustadvika, l’operazione di soccorso di 1.300 persone a bordo di una nave da crociera che ha chiesto soccorso per problemi tecnici; l’operazione potrebbe richiedere ore. Il quotidiano norvegese VG ha scritto

Il patto del calcio : una partita di serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

L'appello di una mamma : "Aiutatemi a ritroVare il cuore di mio figlio - morto 11 anni fa" : Il 21 aprile di undici anni fa una telefonata aveva costretto la signora Doria De Polo e suo marito a recarsi in fretta all'Ospedale Maggiore di Bologna. La chiamata era arrivata verso le 9 di mattina: il loro unico figlio, il 18enne Davide Muratori, aveva avuto un incidente in moto qualche giorno prima e le sue condizioni si erano aggravate nella notte, per poi precipitare verso il sorgere del sole, quando il ragazzo era stato dichiarato ...

Saipem - Caio : "InnoVare è cruciale. Una scelta per l'efficienza e la sostenibilità" : Una scelta che comporta importanti investimenti su mezzi, impianti e sistemi informatici, ed implica intelligenza e capacità di selezionare tra quello che il mondo offre. E' quanto affermato da ...

Saipem - Caio : "InnoVare è cruciale. Una scelta per l'efficienza e la sostenibilità" : Innovare è fondamentale per Saipem , perché significa essere sempre più efficienti e sostenibili e dare al cliente un servizio sempre migliore. Una scelta che comporta importanti investimenti su mezzi,...

Cina - CannaVaro Ct debutta con una sconfitta : La Cina è stata battuta 1-0 dalla Thailandia nella semifinale della Coppa di Cina. Un inizio negativo per il nuovo ct ad interim Fabio Cannavaro nella prima delle due gare in programma nella China Cup ...

Oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste - una biodiversità da preserVare : PRIMAPRESS, - ROMA - Si celebra Oggi la Giornata Internazionale delle Foreste e le associazioni ambientaliste con il WWF in testa, sono impegnate a far comprendere il ruolo di questo patrimonio ...

Platini : 'Juve macchina da guerra e sfortunata in Champions - arbitri pupazzi del Var' : È stato uno dei fuoriclasse per eccellenza, uno dei migliori giocatori della storia della Juventus: parliamo di Michel Platini, che ha vissuto il periodo migliore della Juventus, quello in cui la società di Agnelli trionfò in Champions League ed in molte competizioni nazionali ed internazionali. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex presidente della Uefa ha avuto modo di parlare della sua squalifica ingiusta decretata dalla ...

Meningite - morta a Varese una ragazza di 24 anni : attivate le procedure di profilassi per familiari - parenti e amici : Ancora una giovane vita strappata da una sospetta Meningite: una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale di Saronno (Varese), dove era stata ricoverata oggi per sospetta Meningite. A...

Basilicata al voto - col centrosinistra rispunta Varoufalkis : 'Sarà una regione a impatto zero' : Chi si rivede? L'ex ministro delle Finanze del governo greco, il celebre Yanis Varoufalkis. E dove rispunta l'uomo che fece tremare Bruxelles con le sue posizioni ideologiche così estreme che Tsipras ...

In arrivo una status bar dinamica per MIUI e lo smartphone pieghevole di Xiaomi potrebbe arriVare in India a breve : Mentre Xiaomi porta Mi Pay in India, dove potrebbe lanciare a breve lo smartphone pieghevole, MIUI è pronta a lanciare la status bar dinamica L'articolo In arrivo una status bar dinamica per MIUI e lo smartphone pieghevole di Xiaomi potrebbe arrivare in India a breve proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Juve - tre possibili colpi per una squadra stellare : Varane - Kanté e Sanchez : La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è la difesa, visto il fatto che Chiellini e Bonucci hanno ormai un'età avanzata, mentre Barzagli dovrebbe ritirarsi nella prossima stagione. Uno degli obiettivi principali per il reparto arretrato è Mathjis de Ligt, fortissimo centrale olandese classe 1999 dell'Ajax. Su ...

Clima - 5 cose da fare (e una proposta) per salVare il pianeta : Venerdì 15 marzo sono stata in piazza con i miei bambini, e non nego di essermi commossa. “Salvate questa meravigliosa terra, siete sicuri che volete rinunciarvi?” dicevano i giovani con passione, prendevano il microfono, scuotevano gli adulti, li inchiodavano alle loro responsabilità: basterebbe andare di meno in auto, rispettare gli accordi di Parigi, lasciare carbone, metano e petrolio sottoterra. “Noi facciamo i compiti, perché voi ...

Allegri : «Il Napoli può arriVare a 90 punti - domani ci serve una vittoria» : L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Genoa «Ci mancano 5 vittorie. Il Napoli può arrivare a 90, quindi dobbiamo fare altri 15 punti. Il Genoa in casa è un’altra squadra all’andata abbiamo lasciato due punti e abbiamo bisogno di vincere. Non eravamo scarsi prima dell’Atletico, né siamo in finale ora. Ora abbiamo il ...