Vaccini | Saccardi | “Con le fake news il Paese è in pericolo”

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) L’affermazione del ministro della Salute, Giulia Grillo, sul fatto che suile persone vadano convinte e non forzate “è in teoria un’affermazione giusta, ma nella pratica abbiamo visto che con lela convinzione delle persone si è abbassata e questo ha portato il nostroin una condizione di pericolo. Quando non c’e’ modo di agire con la convinzione servono le norme che dicano da che parte stanno le istituzioni”.Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Stefania, a margine di un evento oggi a Firenze, commentando le dichiarazioni del ministro Grillo sull’obbligo vaccinale. “Noi crediamo – ha aggiunto– che in un momento nel quale nel nostroper certe malattie è tornato in una condizione di pericolo fosse necessaria una norma che affermasse da che parte stavano le ...