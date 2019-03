Vacanza da incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky | nave in avaria

laprimapagina

(Di sabato 23 marzo 2019) Un viaggio daper iSky. Infatti lada crociera ha lanciato un Sos,

CarminePrimaver : #AccaddeOggi C'è un viaggio, l'eccitazione di una vacanza sognata a lungo. C'è la paura. Il terrore. L'incubo. La m… - VesuvioLive : Una vacanza che si è trasformata in un incubo per una famiglia campana - TeleCapriNews : Una #vacanza da incubo per una coppia di #professionisti casertani -