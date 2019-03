Uomini e Donne news | Ginevra torna a Riccione da Claudio | fan spiazzati | il motivo

Uomini e Donne - Giorgia Lucini racconta il parto e non esclude le nozze : trascorsa appena una settimana da quando Giorgia Lucini ha dato alla luce il suo primogenito Riccardo, nato dal grande amore con il cestista Federico Loschi . È stata una grande emozione che ha ...

Gossip Uomini e Donne - Giorgia Lucini : le prime parole dopo il parto : Giorgia Lucini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo il parto La ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini, circa una settimana fa, ha dato alla luce il suo primo bambino. Una notizia che ha reso molto felici i numerosissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, i quali hanno sommerso le pagine social della ragazza per farle le più sincere congratulazioni. Ma non è finita qua perchè Giorgia Lucini, dopo il ...

Le storie di 22 donne e Uomini illustri di Torre Annunziata : la mostra documentaria : Ventidue Torresi che hanno fatto conoscere Torre Annunziata in Italia e nel mondo. La loro vita, le loro opere, le loro azioni. Straordinario ritratto documentale di 'figlie' e 'figli' illustri della città oplontina che caratterizzerà la mostra organizzata dal Centro Studi ...

Anticipazioni Uomini e Donne - David : “Ho chiuso con Cristina” : Uomini e Donne Anticipazioni: è finita tra David Scarantino e Cristina Incorvaia Che il Trono Over, da molto tempo a questa parte, sia più interessante della sua controparte classica è un dato di fatto: complici gli amori sfortunati della dama torinese Gemma Galgani e gli scontri con Tina Cipollari; senza dimenticare la storia complessa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E che dire della storia tra David e Cristina? Nelle ultime puntate del ...

Andrea di Uomini e Donne elimina Federica Francia : lo sfogo di lei : Federica dopo Uomini e Donne: le sue parole dopo essere stata eliminata da Andrea Zelletta Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata pregna di colpi di scena e tantissime polemiche come di consuetudine. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stato Andrea Zelletta, il quale ha deciso clamorosamente di eliminare Federica Francia. Un’eliminazione clamorosa visto che un ...

Uomini e Donne anticipazioni : Klaudia torna da Andrea Zelletta : anticipazioni Uomini e Donne, Klaudia: “Mi aspetto un chiarimento tra me e Andrea” Non è facile riconquistare la fiducia perduta di una corteggiatrice, ma ormai i tronisti sono avvezzi a sfuriate e uscite plateali e, come insegna il buon Lorenzo Riccardi, puoi anche organizzare una finta scelta e passarla comunque liscia. Andrea Zelletta ieri ha baciato tutte le sue corteggiatrici (senza contare Federica che ha abbandonato subito ...

Uomini e Donne oggi - Andrea : Klaudia e Muriel due furie contro Natalia : oggi Uomini e Donne, Andrea Zelletta: le corteggiatrici Klaudia e Muriel contro Natalia Sia Klaudia che Muriel sono state intervistate da Uomini e Donne magazine. Le due giovanissime e bellissime corteggiatrici di Andrea Zelletta hanno chiarito la loro posizione nei confronti del tronista. Ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda del Trono Classico, le ragazze […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Andrea: Klaudia e Muriel due ...

Uomini e donne - Gian Battista mette le mani addosso a una ragazza : fuori controllo - la De Filippi lo caccia : A Uomini e donne di Maria De Filippi la situazione è degenerata. Il Cavaliere Gian Battista, secondo l'anteprima del blog specializzato Il Vicolo delle news dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono Over, avrebbe dato in escandescenze mettendo le mani addosso a una collaboratrice della De Fi

Uomini e Donne - Irene e il messaggio per Luigi e spegne tutte le critiche : La giovane coppia del dating show "Uomini e Donne" composta da Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono una delle tante coppie degli ultimi troni classici, e che si sono scelti nel corso dell"ultimo speciale serale "Uomini e Donne la Scelta".La scelta di Luigi e Irene a differenza delle altre coppie, ha sollevato alcune polemiche, infatti, nel corso della consueta puntata pomeridiana di 'Uomini e Donne' andata in onda ieri, i due si sono messi in ...

Uomini e Donne - Andrea Damante novità estate : “Non è stato facile” : Andrea Damante, annuncio importante dell’ex tronista di Uomini e Donne Un’estate ricca di sorprese per Andrea Damante. In questo 2019 uscirà il suo nuovo singolo e ha voluto fare l’annuncio direttamente su Instagram, facendo chiaro riferimento a una cantante che è riuscita a impreziosire il suo ultimo disco. Queste sono state le sue parole: “Notizia della […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Damante novità estate: ...

Anticipazioni Uomini e donne : l'assenza di Ida e gli indizi di riavvicinamento a Riccardo : I progressi di alcune coppie nate all'interno del Trono Over continuano ad incuriosire i telespettatori di Uomini e donne. Alcune di loro sono portatrici di ottime notizie, come nel caso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, di recente, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Altre, invece, sembrano destinate ad una rottura definitiva. Potrebbe essere questo il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che negli ultimi mesi sono ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : cacciato Gianbattista - il pubblico e Gianni applaudono : Mercoledì 21 marzo si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne durante la quale sono accaduti numerosi fatti degni di nota. Oltre allo spazio dedicato a Gemma Galgani e alla frequentazione con un nuovo cavaliere, l'attenzione si è concentrata sulla visita di Ursula Bennardo e Sossio Aruta che hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Ma come segnalato da Il Vicolo delle News, l'appuntamento in studio va ...

Uomini e Donne anticipazioni - Andrea torna in studio chiamato da Teresa? : anticipazioni Uomini e Donne, Teresa e Andrea di nuovo insieme in studio? News su Teresa e Andrea davvero succose! Anzi, possiamo considerarle delle vere anticipazioni di Uomini e Donne, perché si parla di un ritorno in studio. A sganciare la bomba in questo venerdì sera è stata Raffaella Mennoia, che sul suo profilo Instagram ha […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Andrea torna in studio chiamato da Teresa? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Luigi e Giordano insieme : strana frecciatina su Instagram : Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme, prosegue l’amicizia dopo Uomini e Donne È passato più di un anno da quando Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti a Uomini e Donne. Tra i due ex corteggiatori è nata una profonda amicizia negli studi che sta proseguendo ancora oggi. Possiamo tranquillamente dire che […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Giordano insieme: strana frecciatina su Instagram ...