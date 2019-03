Un’Italia bruttina batte 2-0 la Finlandia Barella e Kean

ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2019) L’Italia di Mancini ha battuto 2-0 lanella prima partita di qualificazione a Euro 2020. Gol di– tiro deviato – dopo sette minuti e poi raddoppio diche è stato schierato titolare da Mancini nonostante gli appena 98 minuti in Serie A. Di fatto, una bocciatura per quasi tutti gli attaccanti italiani. Il 19enne della Juventus ha giocato una buona partita e ha segnato su assist di Immobile: è il secondo calciatore più giovane di sempre a segnare in Nazionale. Meglio di lui solo Nicolè; ha superato Rivera.La Nazionale ha giocato una partita tutto sommato modesta. Nel secondo tempo, prima del raddoppio, ha rischiato anche di subire il pareggio. Buone le prestazioni di Verratti, Bernardeschi e anche. Sotto tono Jorginho autore di errori clamorosi.Nel finale è entrato Quagliarella – di nuovo in Nazionale dopo nove anni – che ha ...

