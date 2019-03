Unesco Cities Marathon | la corsa che entra nella storia al via il 31 marzo

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Domenica 31va in scena la settima edizione dell’evento che collega Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. Una festa lunga 42 km, tra sport, arte, cultura e solidarietà. Ventidue le nazioni al via, circa 2500 i partecipanti nel complesso delle varie prove Udine, 232019 – Il conto alla rovescia è iniziato: oggi siamo a -8 giorni. Lachedà appuntamento a domenica 31. La settima edizione dell’– La Maratona delle Città dell’sarà uno spettacolo che coniugherà sport, arte, cultura e solidarietà, unendo idealmente tre città – Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia – appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’. Una festa lunga 42 chilometri e allargata a discipline diverse:non è solo running, nelle sue varie declinazioni (quest’anno debutta anche la mezza maratona), ma anche ...

CreativTourism : RT @FabCreativa: Lunedì 18/03, presentiamo 'Breads of the Creative Cities': il pane di #Fabriano raccontato al mondo, grazie a un progetto… - CreativTourism : RT @FabCreativa: Il pane di #Fabriano raccontato al mondo: in collaborazione con ITKI US e Tech Gap Italia Srl, e con il supporto di @cityo… - MarelloSindaco : Breads of the Creative Cities Breads of the Creative Cities: Un’occasione per raccontare le tradizioni gastronomic… -